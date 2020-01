View this post on Instagram

. . تعلن بلدية مدينة الشارقة أن المواقف العامة ستكون مجانية يوم الأربعاء 01/01/2020 بمناسبة حلول العام الميلادي الجديد، وذلك باستثناء المواقف العامة الخاضعة للرسوم طوال أيام الأسبوع بما في ذلك أيام الجمع والعطلات الرسمية والموضحة في الجدول التالي. كل عام وأنتم بخير. . Sharjah City Municipality announced that all public parking spaces across the city will be free on Wednesday, Jan 1, 2020 on the celebration of the new year. This decision excludes the paid parking zones that are subject to paid parking system on all days of the week, including Fridays and official holidays, which are listed next. #بلدية_مدينة_الشارقة #sharjah_municipality