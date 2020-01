അപകടരഹിതമായി പുതുവൽസരം ആഘോഷിച്ച് ദുബായ്; നന്ദി പറഞ്ഞ് ഷെയ്ഖ് മുഹമ്മദ്

ദുബായ് ∙ സ്വപ്ന നഗരമായ ദുബായ് പുതുവർഷത്തെ സ്വാഗതം ചെയ്ത ദിവസം എമിറേറ്റിൽ ഒരു അപകടം പോലും റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തില്ല. ദുബായ് പൊലീസ് ജനറൽ ഹെഡ്‍ക്വാർട്ടേഴ്സ് ആണ് ഇക്കാര്യം അറിയിച്ചത്. ദുബായുടെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിലായി 20 ലക്ഷം ആളുകളാണ് അതിഗംഭീര വെടിക്കെട്ടും മറ്റു പരിപാടികളും സുരക്ഷിതമായി ആസ്വദിച്ചത്. കനത്ത സുരക്ഷയായിരുന്നു ഒരുക്കിയിരുന്നതെന്നും പൊലീസ് അറിയിച്ചു.



യുഎഇ വൈസ് പ്രസിഡന്റും പ്രധാനമന്ത്രിയും ദുബായ് ഭരണാധികാരിയുമായ ഷെയ്ഖ് മുഹമ്മദ് ബിൻ റാഷിദ് അൽ മക്തൂം എല്ലാവർക്കും നന്ദി അറിയിച്ചു. ‘2020നെ ലോകം സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നതിനോടൊപ്പം ദുബായിയും ആഘോഷത്തിൽ പങ്കുചേർന്നു. ഏതാണ്ട് 20 ലക്ഷത്തിൽ അധികം ആളുകളാണ് ദുബായിയുടെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ ആഘോഷത്തിൽ പങ്കുചേർന്നത്. ഏതാണ്ട് 100 കോടിയോളം ആളുകൾ ലോകത്തിന്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിലായി ഈ ആഘോഷങ്ങൾ കണ്ടു. പരിപാടികൾക്കായി സഹായിച്ചവർ, യാത്രാസൗകര്യം നൽകിയവർ, സുരക്ഷ നൽകിയവർ, മാധ്യമങ്ങൾ തുടങ്ങി എല്ലാവരോടും നന്ദി പറയുന്നു. ദുബായ് ടീമിനും നന്ദി’– ഷെയ്ഖ് മുഹമ്മദ് ബിൻ റാഷിദ് ട്വിറ്ററിൽ കുറിച്ചു.



احتفلت دبي أمس مع العالم بقدوم عام 2020 .. احتفل اكثر من مليوني إنسان في شوارع دبي ... وشاهد حوالي المليار إنسان احتفالاتها أيضا ... شكرا لكل من ساهم في التنظيم .. والتنقل .. والحماية .. والاعلام ... وتوفير السلامة للجميع .. شكرا لفريق عمل دبي 👍🏻 pic.twitter.com/dGF1fVDE7W — HH Sheikh Mohammed (@HHShkMohd) January 1, 2020

സുരക്ഷാ കമ്മിറ്റിയേയും അവരുടെ പ്രവർത്തനങ്ങളെയും മേജർ ജനറൽ അബ്ദുല്ല ഖാലിഫ അൽ മറി പ്രത്യേകം പ്രശംസിച്ചു. ഇവരുടെ ചിട്ടയായ പ്രവർത്തനമാണ് ഇത്രയും വലിയ ആൾക്കൂട്ടത്തെ നിയന്ത്രിക്കുകയും റോഡിൽ ഒരു അപകടം പോലും ഉണ്ടാവാതെ സൂക്ഷിച്ചതെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.



English Summary: No Accidents, No Fatalities During New Year Celebrations