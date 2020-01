വർണങ്ങൾ വാരിവിതറി ഡ്രോണുകൾ; ഇരട്ട റെക്കോർഡിന്റെ തിളക്കത്തിൽ റാക് കരിമരുന്നു പ്രയോഗം

റാസൽഖൈമ∙റാസൽഖൈമയിലെ അൽ മർജാൻ ദ്വീപിൽ പുതുവത്സര രാത്രിയിൽ നടത്തിയ കരിമരുന്നു പ്രയോഗത്തിന് ഇരട്ട ഗിന്നസ് റെക്കോർഡ്. ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഡ്രോണുകളെ അണിനിരത്തിയുള്ള കരിമരുന്നു പ്രയോഗത്തിനാണ് ആദ്യത്തേത്. ഏറ്റവും നീളത്തിലുള്ള കരിമരുന്നു പ്രയോഗത്തിനാണ് അടുത്ത റെക്കോർഡ്. വിവിധ നാട്ടുകാരായ ആയിരക്കണക്കിനു സന്ദർശകർ ഇതു കാണാനെത്തി.

ആകാശത്ത് വർണങ്ങൾ വാരിവിതറാൻ 173 ഡ്രോണുകളാണു പറന്നുയർന്നത്. കരിമരുന്നു പ്രയോഗത്തിനു പ്രത്യേക സംവിധാനമുള്ള പൈറോഡ്രോണുകളാണിവ. 3,788.86 മീറ്റർ നീളത്തിൽ കരിമരുന്നു പ്രയോഗം നടത്തി ജപ്പാനിലെ ഫുകുവോകയുടെ റെക്കോർഡ് ആണു തകർത്തത്.

ഫുകുവോകയിൽ 3,517.23 മീറ്റർ ആയിരുന്നു. കരിമരുന്നു പ്രയോഗം 13 മിനിറ്റ് നീണ്ടു. ഡ്രോണുകൾ ആകാശത്തു പലതരം പുഷ്പങ്ങളുടെയും അലങ്കാര ദീപങ്ങളുടെയും കൂറ്റൻ നക്ഷത്രങ്ങളുടെയുമൊക്കെ ദൃശ്യവിരുന്നൊരുക്കി. സംഗീത-നൃത്തപരിപാടികളും ഇതോടനുബന്ധിച്ചുണ്ടായിരുന്നു.

english summary: Ras Al Khaimah breaks two world records with New Years Eve fireworks display