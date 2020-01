അൻപതാണ്ട് മുന്നോട്ട്; വികസന സ്വപ്നം പങ്കുവച്ച് ഷെയ്ഖ് മുഹമ്മദിന്റെ കത്ത്

ദുബായ് ∙ അൻപതു വർഷത്തേക്കുള്ള വളർച്ച ലക്ഷ്യമിട്ടു ഭരണാധികാരി ഷെയ്ഖ് മുഹമ്മദ് ബിൻ റാഷിദ് ബിൻ അൽ മക്തൂം പ്രത്യേക സമിതിയെ നിയോഗിച്ചു. അടിസ്ഥാന സൗകര്യ വികസനം അടക്കമുള്ള ആറു മേഖലകളിലായിരിക്കും സമിതി ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കുന്നത്. ഭരണസാരഥ്യമേറ്റതിന്റെ 14-വാർഷികവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ദുബായിലെ പൗരൻമാർക്കും താമസക്കാർക്കും സന്ദർശകർക്കുമായി അദ്ദേഹം എഴുതിയ കത്തിലാണ് വികസന സ്വപ്നങ്ങളും പദ്ധതികളും പങ്കുവച്ചിട്ടുള്ളത്.



6 മേഖലകളിൽ ശ്രദ്ധയൂന്നും



അമ്പതു വർഷം മുന്നിൽക്കണ്ടാണ് ദുബായ് കൗൺസിൽ രൂപീകരിക്കുന്നതെന്നു കത്തിൽ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നു. 6 മേഖലകളിൽ ശ്രദ്ധയൂന്നിയുള്ള വികസനമാണ് കൗൺസിലിന്റെ ലക്ഷ്യം. ദുബായുടെ സാമ്പത്തികവികസനം, പൗരൻമാർക്കും സന്ദർശകർക്കുമുള്ള സേവനം, സർക്കാരിന്റെ കാര്യക്ഷമത, അടിസ്ഥാന സൗകര്യവികസനം, സുരക്ഷയും നീതിയും, ആരോഗ്യവും വിജ്ഞാനവും എന്നീ മേഖലകളെ കേന്ദ്രീകരിച്ചായിരിക്കും സമിതിയുടെ പ്രവർത്തനം. ഷെയ്ഖ് മുഹമ്മദ് ബിൻ റാഷിദ് അൽ മക്തൂമായിരിക്കും കൗൺസിലിനു നേതൃത്വം വഹിക്കുന്നത്. ദുബായ് കിരീടാവകാശി ഹംദാൻ ബിൻ മുഹമ്മദും ഉപഭരണാധികാരി മക്തും ബിൻ മുഹമ്മദും യഥാക്രമം ഒന്നും രണ്ടും ഉപസ്ഥാനങ്ങൾ വഹിക്കും. 6 മേഖലകളിലും മേൽനോട്ടം വഹിക്കാൻ ആറ് ഉദ്യോഗസ്ഥരെയും നിയമിച്ചു.



ഏഴംഗ ഉപദേശക സമിതി



ഓരോ മേഖലയ്ക്കും സർക്കാർ സ്വകാര്യ രംഗങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള ഏഴു അംഗങ്ങൾ വീതമുള്ള ഉപദേശകസമിതി ഉണ്ടായിരിക്കും. മാസത്തിലൊരിക്കൽ സമിതി യോഗം ചേരണമെന്നും ദുബായ് ഭരണാധികാരി നിർദേശിക്കുന്നു. 50 വർഷത്തേക്കുള്ള വികസന നിർദേശങ്ങൾ നൽകാനും അത് പ്രാവർത്തികമാക്കാനും കൗൺസിൽ മുൻകയ്യെടുക്കുമെന്നും ഷെയ്ഖ് മുഹമ്മദ് കത്തിൽ വ്യക്തമാക്കുന്നു. സർക്കാർ അർധസർക്കാർ കമ്പനികൾക്കു ആഗോള സാമ്പത്തികസാഹചര്യത്തിനനുസരിച്ചുള്ള നിർദേശങ്ങളും കൗൺസിൽ കൈമാറും.



കൗൺസിൽ അംഗങ്ങളും ചുമതലകളും



∙ ഷെയ്ഖ് അഹമ്മദ് ബിൻ സായിദ് അൽ മക്തൂം: ദുബായ് ഇക്കണോമി, ടൂറിസം, ഫ്രീ സോൺ, വിമാനത്താവളങ്ങൾ, തുറമുഖം.



∙ മാത്തർ മുഹമ്മദ് അൽ തായർ: അടിസ്ഥാന സൗകര്യവികസനം, നഗരവികസനം, ദുബായ് മുനിസിപ്പാലിറ്റി, മുഹമ്മദ് ബിൻ റാഷിദ് ഹൗസിങ് എസ്റ്റാബ്ലിഷ്മെന്റ്, ദുബായ് ലാൻഡ് ഡിപ്പാർട്മെന്റ്.



∙ സയീദ് മുഹമ്മദ് അൽ തായർ: ആരോഗ്യമേഖല, വിജ്ഞാന വികസനം. ദുബായ് ഹെൽത്ത് അതോറിറ്റി, നോളജ് ആൻഡ് ഹുമൻ ഡെവല്പ്മെന്റ് അതോറിറ്റി.



∙ അബ്ദുല്ല മുഹമ്മദ് അൽ ബസ്തി: സർക്കാരിന്റെ പൊതുവായ വികസന പരിപാടികൾ. ദുബായ് ഡിപ്പാർട്മെന്റ് ഓഫ് ഹ്യൂമൻ റിസോഴ്സസ്, ദുബായ് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് സെന്റർ, ദുബായ് സ്മാർട് ഗവൺമെന്റ്.



∙ മേജർ ജനറൽ തലാൽ അഹിദ് ബെൽ ഹൗൽ: പൊതുസുരക്ഷയും നിയമവും. ദുബായ് കോടതികൾ, പൊലീസ്, ദുബായ് കോർപറേഷൻ ഫോർ ആംബുലൻസ് സർവീസസ്.



∙ മേജർ ജനറൽ അബ്ദുള്ള ഖലീഫ അൽ മെറി: പൊതുജനസേവന മേഖല, ദുബായ് കമ്മ്യൂണിറ്റി ഡവലപ്്മെന്റ് അതോറിറ്റി, ഇസ്​ലാമിക് അഫയേഴ്സ് ആൻഡ് ചാരിറ്റബിൾ അഫയേഴ്സ് ഡിപ്പാർട്മെന്റ്.

