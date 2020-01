നാലു പേർ രണ്ടര വർഷം കൊണ്ട് നെയ്ത പരവതാനി കണ്ടിട്ടുണ്ടോ? അറിയാം ആ കഥകൾ

ദുബായ് ∙ വിസ്മയങ്ങളുടെ പരവതാനി വിരിച്ച് ആളുകളെ സ്വാഗതം ചെയ്യുകയാണ് മീന റാഷിദ് പോർട് മറീനയിലെ കാർപ്പറ്റ് ഒയാസിസ് പ്രദർശനം. ഒരോ പരവതാനിക്കും ഒരോ കഥ പറയാനുണ്ടിവിടെ. വെറും അമ്പത് ദിർഹം മുതൽ ഒന്നരലക്ഷം ദിർഹം വരെ വിലയുള്ളവ. മണിക്കൂറുകൾ മാത്രമെടുത്ത് യന്ത്രത്തിൽ നെയ്തവ മുതൽ നാലുപേർ രണ്ടര വർഷമെടുത്തു നെയ്ത പരവതാനികൾ വരെയുണ്ട് ഇക്കൂട്ടത്തിൽ. ഒറ്റ നിറത്തിൽ തുടങ്ങി 96 നിറങ്ങളിൽ നെയ്തവ വരെ ചേതോഹരമായി നിരത്തിയിരിക്കുന്നു. വിവിധ രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള 43 സ്റ്റോളുകളാണ് പ്രദർശനത്തിലുള്ളത്. ദുബായ് കസ്റ്റംസിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ നടത്തുന്ന കാർപ്പറ്റ് ഒയാസിസിൽ എല്ലാ അഭിരുചികൾക്കും വിലനിലവാരത്തിനും ഇണങ്ങിയ പരവതാനികൾ സജ്ജമാക്കിയിട്ടുണ്ടെന്ന് പോർട് ഉദ്യോഗസ്ഥ ഫരീദാ ഫാദിൽ പറഞ്ഞു. സൗജന്യ പ്രദർശനം ഫെബ്രുവരി 16 വരെ തുടരും.

പരവതാനികളുടെ ചരിത്രം വിവരിക്കുന്ന സ്റ്റോൾ മുതൽ പരവതാനി എങ്ങനെ സൂക്ഷിക്കണമെന്ന് വ്യക്തമാക്കുന്ന നിർദേശങ്ങൾ നൽകുന്ന ഇടങ്ങൾ വരെ ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ട്. വലിയ പണക്കാർക്കു മാത്രം വേണ്ടുന്നവ എന്ന തലത്തിൽ നിന്ന് ആർക്കും വാങ്ങി ഉപയോഗിക്കാവുന്ന നിലയിലേക്കും പരവതാനിയെ ഇവിടെ അവതരിപ്പിക്കുന്നതായി ഫരീദ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. ചരിത്ര കുതുകികൾക്കും മനസ്സിലാക്കാനുള്ള വിവരങ്ങൾ ഇവിടെ ലഭ്യമാണ്. ഒരോ പ്രദേശത്തെയും വ്യത്യസ്ത ഡിസൈനുകളും അതത് രാജ്യങ്ങളുടെ സംസ്കാരം പ്രതിഫലിക്കുന്ന രീതികളുമെല്ലാം വ്യക്തമാക്കുന്ന കാർപ്പറ്റ് പീഡിയ സ്റ്റോളും സജ്ജം.



പരവതാനി പലവിധം



പൂർണമായും കൈകൊണ്ടു നെയ്തവ. പകുതി യന്ത്രത്തിൽ ചെയ്തവ. പൂർണമായും യന്ത്രത്തിൽ നെയ്തവ എന്നിങ്ങനെയാണ് പ്രധാന തരംതിരിവ്. ഇതിനു പുറമെ ഉപയോഗിക്കുന്ന വസ്തുക്കളുടെയും ഡിസൈനുകളുടെയും വ്യത്യസ്ത വേറെ. തുർക്കിയിൽ നിന്നുള്ള സർഗാർ കാർപ്പറ്റ് സ്റ്റോളിൽ പൂർണമായും യന്ത്രത്തിൽ നെയ്ത പരവതാനികളാണ് വച്ചിട്ടുള്ളത്. എന്നാൽ ഇറാനിൽ നിന്നുള്ള ബഹ്നേജാദ് കാർപ്പറ്റ്സിലെ പരവതാനിയെല്ലാം കൈകൊണ്ടു നെയ്തവ മാത്രമാണ്. യന്ത്രം കൊണ്ടു നെയ്തവയുടെ വില അവിശ്വസീനമായ രീതിയിൽ കുറവാണ്. അതേ സമയം ബഹ്നേജാദ് പോലുള്ള സ്റ്റോളുകളിലെ പരവാതികൾ വില കൊണ്ടും ഞെട്ടിക്കും.

കമ്പിളിയിൽ ചെയ്തവ, പട്ടിൽ തീർത്തവ, പട്ടും കമ്പളിയും ഉപയോഗിച്ചു ചെയ്തവ എന്നിങ്ങനെ പലവിധ പരവാതികളും ചിത്രങ്ങളും ഉണ്ടെന്ന് ബഹ്നേജാദിലെ അബ്ദുൽ ഹമീദ് പറഞ്ഞു. പക്ഷേ, അവ തനിക്കൊരിക്കലും വാങ്ങാൻ കഴിയില്ലെന്നും ചിരിയോടെ പറഞ്ഞു. എങ്കിലും അതിനായി മാത്രം എത്തുന്നവരുമുണ്ട്. അതേസമയം നല്ല മികവോടെ യന്ത്രത്തിൽ നെയ്തവയുടെ വിലക്കുറവ് അമ്പരപ്പിക്കുന്നതാണെന്ന് ഫരീദ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. പുതുതലമുറയ്ക്ക് ഇവയോടാണ് പ്രിയക്കൂടുതൽ. വിശാലമായ ഹാളിന്റെ മധ്യത്തിലിടാവുന്ന മെഡിലിയോൻ, താഴികക്കുടം മാതൃകയാക്കി ചെയ്തിട്ടുള്ള ഡോം, ജ്യാമിതീയ രൂപങ്ങൾ പോലെയുള്ള ജ്യോമെട്രി, ചതുരങ്ങളിൽ ചെയ്തിട്ടുള്ള ബോക്സ്, ഫിഷ് എന്നിങ്ങനെ രൂപകൽപനയിലും വ്യത്യസ്തമാണ് പരവതാനികൾ. നൈലോൺ, പോളീസ്റ്റർ,ഒളിഫിൻ തുടങ്ങിയവ കൊണ്ടും പരവതാനി നിർമിക്കുന്നുണ്ട്.



അവിശ്വസനീയം



ഫോട്ടോയെ വെല്ലുന്ന ചിത്രങ്ങളും ദൃശ്യങ്ങളും മനോഹരമായി കൈകൊണ്ട് നെയ്തിട്ടുള്ളത് ആരെയും അമ്പരപ്പിക്കും. ദുബായ് കിരീടാവകാശി ഷെയ്ഖ് ഹംദാന്റെ ചിത്രം നാലു പേർ രണ്ടരവർഷമെടുത്ത് കൈകൊണ്ടു നെയ്തതാണ്. ഒന്നരലക്ഷം ദിർഹമാണ് ഇതിന്റെ വില. യുഎഇ വൈസ്പ്രസിഡന്റും പ്രധാനമന്ത്രിയും വൈസ്പ്രസിഡന്റും ദുബായ് ഭരണാധികാരിയുമായ ഷെയ്ഖ് മുഹമ്മദ് ബിൻ റാഷിദും മകനായ ഷെയ്ഖ് ഹാംദാനുമെല്ലാം നിൽക്കുന്ന ചിത്രവും ധാരാളം പേരെ ആകർഷിക്കുന്നു. ഇതുപോലെ പ്രകൃതി ദൃശ്യങ്ങളും പായുന്ന കുതിരയുടെയും മറ്റും ദൃശ്യങ്ങളും അതിശയിപ്പിക്കുന്നതാണ്. കമ്പിളിയും പട്ടും ഉപയോഗിച്ചാണ് ഇവ നിർമിച്ചിരിക്കുന്നതെന്ന് ഹമീദ് പറഞ്ഞു. കമ്പിളിയോ പട്ടോ കൊണ്ടു മാത്രം ചെയ്താൽ ഇവ ഇത്രയും ഭംഗിയാവില്ലെന്നും അദ്ദേഹം ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. പ്രദർശനത്തിന്റെ ഭാഗമായി നല്ല വിലക്കിഴിവും നൽകുന്നുണ്ട്. ലോകത്ത് ഒരെണ്ണം മാത്രമുള്ള തബ്രിസ് പരവതാനിയുടെ വില 1,85000 ദിർഹമാണ്. മിഡാലിയോൻ വിഭാഗത്തിൽ ഗുലി ബുൾബുൾ രീതിയിൽ ചെയ്ത ഇവയിൽ 96 നിറങ്ങളാണുള്ളത്. കമ്പിളിയും പട്ടുമാണ് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഫാത്തിമ ബിൻത് മൊഹമ്മദ് ബിൻ സായിദ് ഇനിഷ്യേറ്റീവിലെ പരവതാനികൾ ഒന്നിനൊന്നു വ്യത്യസ്തമാണ്. ജാസെം അൽ വഹാദി എന്ന ഫൊട്ടോഗ്രാഫറെടുത്ത ചിത്രങ്ങൾ പരവതാനിയിൽ പതിപ്പിച്ചവ വരെ ഈ സ്റ്റോളിലുണ്ട്.

നല്ല പരവതാനി തിരഞ്ഞെടുക്കാം



പരവതാനിയുടെ പിന്നിലെ ഇഴയടുപ്പം നോക്കി ഗുണമേന്മ അറിയാം. ഇഴയടുപ്പം കൂടി പിരിയുടെ എണ്ണം കൂടിയിരുന്നാൽ നല്ല ഗുണമേന്മയുണ്ടാവും. ഇതിന് ഭാരവും കൂടിയിരിക്കും. സാന്ദ്രത കൂടുതലുള്ളവയും നല്ലതാണ്. ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്ന അസംസ്കൃത വസ്തുവാണ് മറ്റൊരു മാനദണ്ഡം. നല്ല കമ്പിളിയും പട്ടും ഉപയോഗിച്ചാൽ വില കൂടും. ഫ്രീസ്, കട്ട് ആൻഡ് ലൂപ്പ് തുടങ്ങി വ്യത്യസ്ത രീതിയിൽ ചെയ്തിട്ടുള്ള പരവതാനികളുണ്ട്. ആളുകൾ കൂടുതൽ കയറിയിറങ്ങുന്ന പ്രദേശങ്ങളിൽ ഉപയോഗിക്കാവുന്ന പരവതാനികൾ പ്രത്യേകം നോക്കി വാങ്ങണം.

ഷേവിങ് ക്രീം സേവിങ് ക്രീം

പരവതാനിയിലെ അഴുക്കു കളയാൻ ഏറ്റവും നല്ല വസ്തു ഷേവിങ് ക്രീമാണ്. അഴുക്കുള്ള ഭാഗത്ത് പുരട്ടി അരമണിക്കൂർ വച്ച ശേഷം തുടയ്ക്കുകയേ വേണ്ടു. ഏതു കറയും പോകും. പരവതാനി കൂടുതൽ വെള്ളവും സോപ്പും ഉപയോഗിച്ച് കഴുകരുത്. പുതിയ പരവതാനിയിൽ ഉടൻ തന്നെ വാക്വം ക്ലീനർ ഉപയോഗിച്ച് വൃത്തിയാക്കുന്നതും നല്ലതല്ല. വാക്വം ക്ലീനർ ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ ഇഴയ്ക്കു അകൽച്ച വരാം. കറയോ നിറമോ പരവതാനിയിൽ പറ്റിയാൽ ഉടൻ അത് കൈകൊണ്ട് തുടയ്ക്കരുത്. കൂടുതൽ ഇടങ്ങളിലേക്ക് പടരും. നല്ല തുണി ഉപയോഗിച്ച് തുടയ്ക്കുകയോ, ലോഷൻ ഉപയോഗിച്ച് പെട്ടെന്ന് തുടച്ചെടുക്കുകയോ ചെയ്യണം.

