ദുബായ് മാളിലെ കഫേയിൽ ഷെയ്ഖ് നഹ്യാൻ; അത്ഭുതം മാറാതെ ജനങ്ങൾ–വിഡിയോ

‏⁧‫#محمد_بن_زايد‬⁩ التقيت معالي تيجاني محمد باندي رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة .. وتطرق حديثنا إلى تعزيز التعاون بين دولة الإمارات ومنظمة الأمم المتحدة في المجالات الإنسانية والتنموية بجانب أهمية دعم قضايا البيئة واستدامة التنمية بما يخدم شعوب العالم.