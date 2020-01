മഞ്ഞുപുതച്ച് ജബൽ ജൈസ് മലനിരകൾ; യുഎഇയിൽ തണുപ്പ് കൂടി, കാറ്റിനു സാധ്യത

Did you know that it snows almost every year @ the highest peak in #UAE at #JebelJais in Ras Al Khaima? Today morning marked the lowest temperature -1°C ❄️



أقل درجة حرارة سجلت في الدولة اليوم ( -1 درجة مئوية ) بعد هطول الثلوج على أعلى قمة في #الامارات - #جبل_جيس في #رأس_الخيمة pic.twitter.com/9xXUsSuszp