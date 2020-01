യുഎഇയിൽ വീട്ടുജോലിക്കാരെ സ്പോൺസർ ചെയ്യാൻ മാസശമ്പളം 25,000 ദിർഹം വേണം

ദുബായ്∙ രാജ്യത്തെ താമസക്കാർക്ക് വീട്ടുജോലിക്കാരെ സ്പോൺസർ ചെയ്യാൻ ചുരുങ്ങിയത് 25,000 ദിർഹം പ്രതിമാസ ശമ്പളം വേണമെന്നു മാനവവിഭവശേഷി-സ്വദേശിവൽകരണ മന്ത്രാലയം. ഒരു വീട്ടിലെ മൊത്തം വരുമാനം ഇത്രയും ആയാലും മതി. ഇതിൽ താഴെയുള്ളവർക്ക് തദ്ബീർ കേന്ദ്രങ്ങൾ വഴി തൊഴിലാളികളെ ലഭിക്കും. നേരത്തെ 20,000 ദിർഹം ശമ്പളമുള്ളവർക്ക് വീട്ടുജോലിക്കാരെ സ്പോൺസർ ചെയ്യാമായിരുന്നു. ഗാർഹിക തൊഴിലാളികളുടെ തൊഴിൽ സുരക്ഷ ലക്ഷ്യമിട്ടാണ് പുതിയ തീരുമാനം.

വീട്ടുടമയുടെ സാലറി സർട്ടിഫിക്കറ്റ്, ജോലിയുടെ വിശാദംശങ്ങൾ, വീട്ടുവാടക രേഖകൾ, വൈദ്യുതി ബിൽ, വിവാഹ സർട്ടിഫിക്കറ്റ്, പങ്കാളിയുടെ വീസ എന്നിവ ഹാജരാക്കണം. അവിവാഹിതർക്ക് വീട്ടുജോലിക്ക് ആളെ കിട്ടില്ല. തൊഴിലാളികൾക്ക് വേതനത്തിനു പുറമെ മറ്റ് ആനുകൂല്യങ്ങളും നൽകണം. ആഴ്ചയിൽ വേതനത്തോടു കൂടിയ ഒരു ദിവസത്തെ അവധി, പ്രതിദിനം 12 മണിക്കൂർ വിശ്രമം എന്നിവ ആവശ്യമാണ്. ഇതിൽ 8 മണിക്കൂർ തുടർച്ചയായി വിശ്രമിക്കാൻ അനുവദിക്കണമെന്നും വ്യവസ്ഥയുണ്ട്.

വർഷത്തിൽ 30 ദിവസം അവധി, മെഡിക്കൽ ഇൻഷുറൻസ്, 30 ദിവസം മെഡിക്കൽ ലീവ്, 2 വർഷത്തിലൊരിക്കൽ നാട്ടിൽ പോയി വരാനുള്ള വിമാന ടിക്കറ്റ്, മാന്യമായ താമസസൌകര്യവും വസ്ത്രവും ഭക്ഷണവും, പാസ്പോർട്-തിരിച്ചറിയൽ രേഖകൾ കൈയിൽ വയ്ക്കാനുള്ള അനുമതി എന്നിവയും ഗാർഹിക തൊഴിലാളികളുടെ അവകാശങ്ങളാണ്. 10 ദിവസത്തിലധികം ശമ്പളം വൈകുകയുമരുത്.

English summary: UAE families must now earn Dh25,000 to sponsor a maid