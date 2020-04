കോവിഡ്: യുഎഇയിൽ നാലു മരണംകൂടി; പുതുതായി 376 പേർക്ക് രോഗം

بعد إجراء 20 ألف فحص طبي، وزارة الصحة تعلن عن تسجيل 376 إصابة جديدة بفيروس #كورونا المستجد. وشفاء 170 حالة، و4 حالات وفاة.



After conducting 20,000 tests, Ministry of Health announces the register of 376 new cases of #Coronavirus, the recovery of 170 cases, and 4 death cases. pic.twitter.com/DkUdzfq3hq