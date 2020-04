കോവിഡ് 19 ബാധിതരെ കണ്ടെത്തും ഹെൽമറ്റ്

View this post on Instagram

أشاد معالي الفريق ضاحي خلفان تميم، نائب رئيس الشرطة والأمن العام بدبي، بادارة امن المواصلات بشرطة دبي، على استخدامها الخوذة الذكية ضمن التقنيات الحديثة في تامين قطاع النقل والمواصلات والتي تعتبر الأولى من نوعها على مستوى المنطقة. وصرح العميد عبيد الحثبور، مدير إدارة أمن المواصلات بشرطة دبي، ان الخوذ الذكية تقوم بمسح درجة حرارة مستخدمي المواصلات العامة وقياس درجة حرارة الجمهور بكفاءة عالية، بالإضافة إلي وجود تقنيات الذكاء الاصطناعي مثل تقنية التعرف على الوجوه وتقنية قراءة ارقام السيارات. وتأتي هذه الخطوة تحقيقًا لاستراتيجية الادارة لتامين قطاع امن النقل والمواصلات وفق افضل المعايير والممارسات العالمية لمواجهة انتشار فايروس كورونا.