യുഎഇയിൽ മേയ് മാസത്തെ ഇന്ധന വില പ്രഖ്യാപിച്ചു

May fuel ⛽ prices as per the #UAE fuel committee are out. Check them below. #InspiringEnergy

إليكم أسعار الوقود ⛽ لشهر مايو وفقاً لما ذكرته لجنة متابعة أسعار الوقود في الإمارات. #طاقة_مُلهمة pic.twitter.com/6qcLROnWoB