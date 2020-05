വീട്ടിൽ വച്ച് ജീവൻ രക്ഷിക്കാം; പ്രാഥമിക ശുശ്രൂഷ പരിശീലനവുമായി ദുബായ് ആംബുലൻസ്

View this post on Instagram

برنامج مسعفنــا في البيت يوم الأحد من كل أسبوع على انستقرام إسعاف دبي بث مباشر في تمام الساعة الـ1:00 إلى الـ1:30 ظهراً. #مسعفنا_في_البيت #خلك_في_البيت #stayhome #اسعاف_دبي