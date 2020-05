ലോക് ഡൗൺ ലംഘിക്കുന്നവരെ പിടിക്കാൻ ദുബായ് പൊലീസിന്റെ സ്മാർട്ട് സ്കൂട്ടർ സംഘം

View this post on Instagram

. . حفاظاً على المصلحة العامة وصحة المجتمع وسلامته، تواصل شرطة دبي جهودها لمواجهة انتشار وباء فيروس كورونا المستجد واستخدام جميع الوسائل، بما فيها السكوتر الذكي، للتصدي لمخالفي الاجراءات الاحترازية. #أمنكم_سعادتنا . In line with ongoing efforts to maintain safety & security of community members, Dubai Police intensifies its measures to contain the spread of the Novel Coronavirus and implement the latest means, including the smart scooter, to counter violators of precautionary measures. #YourSecurityOurHappiness