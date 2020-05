ആൾകൂട്ടത്തിലെ കോവിഡ് രോഗികളെ കണ്ടെത്തും ‘ഹൈടെക്’ ഹെൽമറ്റ്

View this post on Instagram

. #أخبار_شرطة_أبوظبي ‏#Abudhabipolicenews ‎ #أبوظبي_أمن_وسلامة ‏‎‏#Abudhabi_safe_and_secure ‎ #الإمارات #أبوظبي #أخبار_شرطة_أبوظبي #الإعلام_الأمني #في_أبوظبي ‏‎‏#UAE #AbuDhabi #ADPolice #ADpolice_news #Security_media #InAbudhabi