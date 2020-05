മനാമ ∙ കോവിഡ് പ്രതിരോധത്തിന്റെ ഭാഗമായുള്ള മാർഗനിർദേശങ്ങൾ ലംഘിച്ച വാണിജ്യസ്ഥാപത്തിന് 1000 ദിനാർ പിഴ. ഉപഭോക്താക്കളും ജീവനക്കാരും സ്ഥാപനത്തിൽ പ്രവേശിക്കുന്നതിന് മുൻപ് ശരീരോഷ്മാവ് അളക്കണമെന്ന നിർദേശം പാലിക്കാത്തതിനാണ് കടയുടമക്കെതിരെ ക്രിമിനൽ കോടതി പിഴ വിധിച്ചത്. ഹോം ക്വാറൻ‌റീൻ വ്യവസ്ഥകൾ പാലിക്കാത്ത 10 പേരെ അറസ്റ്റ് ചെയ്ത് ജാമ്യത്തിൽ വിട്ടു.

English Summary: Fine for shop in bahrain for violating covid instructions