എട്ട് മാസം ഗർഭിണിയായ തൃക്കരിപ്പൂർ സ്വദേശിനിയെ നാട്ടിലെത്തിക്കണമെന്ന് രാജ്മോഹൻ ഉണ്ണിത്താൻ

കുവൈത്ത് സിറ്റി ● തൃക്കരിപ്പൂർ സ്വദേശിനി ആത്തിക്കയ്ക്ക് എത്രയും വേഗത്തിൽ നാട്ടിലേക്ക് വിമാന യാത്ര തരപ്പെടുത്തണമെന്ന് രാജ്മോഹൻ ഉണ്ണിത്താൻ എം‌പി കുവൈത്തിലെ ഇന്ത്യൻ സ്ഥാനപതിയോട് ആവശ്യപ്പെട്ടു. ഗർഭിണിയായ ആത്തിക്കക്കും ഭർത്താവിനും വന്ദേ ഭാരത് പദ്ധതിയനുസരിച്ച് കേരളത്തിലേക്കുള്ള വിമാനങ്ങളിൽ സീറ്റ് നിഷേധിച്ചതിനെ തുടർന്ന് ആക്ഷേപം ഉയർന്ന സാഹചര്യത്തിലാണ് ഉണ്ണിത്താന്റെ ഇടപെടൽ.

8 മാസം ഗർഭിണിയായ അവർക്ക് എത്രയും പെട്ടെന്ന് യാത്രാ സൗകര്യം നൽകിയില്ലെങ്കിൽ വ്യോമയാന നിയമം അനുസരിച്ച് പ്രസവം കഴിയുന്നത് വരെ യാത്ര ചെയ്യാനാകില്ല. ഈ സാഹചര്യം പരിഗണിച്ച് ഇടപെടൽ ഉണ്ടാകണമെന്ന് സ്ഥാനപതിക്കയച്ച കത്തിൽ ഉണ്ണിത്താൻ ആവശ്യപ്പെട്ടു.

