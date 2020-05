മഹാമാരിക്കാലത്ത് സാന്ത്വനത്തിന്റെ തൂവൽസ്പർശം; മലയാളി സാമൂഹികപ്രവർത്തകൻ അനുഭവം പങ്കുവയ്ക്കുന്നു

ഷാർജ ∙ മഹാമാരിക്കാലത്ത് സഹജീവികളെക്കുറിച്ച് ആശങ്കപ്പെടാനും അവർക്ക് കരുതലിന്റെയും സാന്ത്വനത്തിന്റെയും കൈകൾ നീട്ടാനും ബദ്ധശ്രദ്ധ പുലർത്തുന്ന ഒട്ടേറെ മലയാളികൾ യുഎഇയിലുണ്ട്. സാമൂഹിക–ജീവകാരുണ്യ പ്രവർത്തകരെന്ന് വിളിപ്പേരുള്ള ഇവർ സ്വയംരക്ഷ പോലും വകവയ്ക്കാതെയാണ് അഹോരാത്രം പ്രവർത്തിക്കുന്നത്. കോവിഡ് കാലത്ത് ഇത്തരത്തിൽ സാമൂഹിക സേവനം നടത്തുന്നതിൽ സമയം കണ്ടെത്തുന്ന ആലപ്പുഴം കായംകുളം പടിഞ്ഞാറു കണ്ടല്ലൂർ സ്വദേശിയും കായംകുളം എൻആർ െഎ യുഎഇ ചാപ്റ്റർ ജനറൽ സെക്രട്ടറിയുമായ അജിത് കണ്ടല്ലൂർ തന്റെ ചിന്തകളും അനുഭവങ്ങളും പങ്കുവയ്ക്കുന്നു:

'എന്തെങ്കിലും നേടിയെടുക്കണമെന്ന് ഒരാൾ പൂർണമനസ്സോടെ ആഗ്രഹിച്ചാൽ ആ ആഗ്രഹം സഫലമാക്കാനായി ലോകം മുഴുവൻ അവന്റെ സഹായത്തിനെത്തും' ('And, when you want something, all the universe conspires in helping you to achieve it.' ) ആൽകെമിസ്റ്റ് എന്ന വിഖ്യാതനോവലിലൂടെ ചില പ്രപഞ്ച നിഗൂഢതകളിലേക്ക് ദാർശനികതയുടെ വെള്ളിവെളിച്ചം തളിച്ച പൗലോ കൊയ്‌ലോയുടെ വാക്കുകളാണ് ഇത്. അതിന് നേർവിപരീതമായി ഇതുവരെ നാം നേടിയെടുത്തിട്ടുള്ളതെല്ലാം സംരക്ഷിക്കാനും നാളെയും നാം ഇവിടെയുണ്ട് എന്ന് അടയാളപ്പെടുത്താനും ലോകം മനുഷ്യനെ ആശ്രയിക്കുന്ന നിസ്സാരതയിലേക്ക് ചരിത്രം കൂപ്പുകുത്തിയിരിക്കുന്നു. ലോകത്തിന്റെ നിലനിൽപ്പിനായി മനുഷ്യൻ നിയോഗിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. നമ്മുടെ കണ്ടുപിടുത്തങ്ങൾ,അതീവ സംഹാരശേഷിയുള്ള ആയുധങ്ങൾ,വിദ്വേഷം പുകഞ്ഞുകത്തുന്ന അതിർത്തി രേഖകൾ,പണവും ആഭരണങ്ങളും സൗന്ദര്യവുമെന്നുവേണ്ട,നാം ഇതുവരെ സംഭരിച്ചതും നേടിയെടുത്തതുമെല്ലാം സൂക്ഷ്മദർശിനിയായ ഒരു വൈറസിന്റെ ആക്രമണത്തിൽ നിർവീര്യമായിപ്പോയിരിക്കുന്നു.നമ്മൾ ഒരു വലിയ പോരാട്ടത്തിലാണ്. അതിജീവനത്തിനും നിലനില്പിനും വേണ്ടിയുള്ള പോരാട്ടം. ജാഗ്രതയും കരുതലും ജീവിതത്തിന്റെ ഭാഗമാക്കിയേ നമുക്കിനി മുന്നോട്ട് പോകാൻ കഴിയൂ.



ഡിസംബറിന്റെ തണുപ്പിൽ ചൈനയിൽ സംഭവിച്ചത്.



ഹിമദുഃഖ കണികകൾ നിറയെ പൊഴിഞ്ഞ ഡിസംബറിൽ ചൈനയുടെ ഒരു കോണിൽ ഒരു കണിക പിറവികൊണ്ടു എന്ന് മാധ്യമങ്ങളിലൂടെ വായിക്കുന്നു. ഗൾഫിൽ തണുപ്പ് വഴുതി മാറാത്ത പുലരിനിരത്തുകളിൽ നിത്യവൃത്തിക്കു ശകടമേറി തുഴഞ്ഞുപോകുമ്പോൾ കൊറോണ വൈറസിൻറെ വ്യാപനത്തെപ്പറ്റി ഒരു പുതിയ അറിവ് കേട്ടതുവരെ അത് നമ്മെ ബാധിക്കാത്ത ഒരു അന്യദുഃഖം മാത്രമായിരുന്നു. വൈകിട്ട് പതിവ് ഓട്ടത്തിന് കൂട്ടുകാരൻ സീബോ ശശി എത്തിയപ്പോൾ ഷാർജ അബു ഷഗാര പാർക്കിലെ ഈർപ്പം പൊടിഞ്ഞ സിമന്റ് ബഞ്ചിലിരുന്ന് ഞങ്ങൾ കൊറോണയെപ്പറ്റി സംസാരിച്ചു. ചൈനയിൽ പഠിക്കാൻ പോയ കണ്ടല്ലൂരിലെ വിദ്യാർഥികളെപ്പറ്റി ഞങ്ങൾ ചിന്തിച്ചു. ചൈനക്കാരും ചൈനീസ് വസ്തുക്കളും ഏറെയുള്ള ദുബായ് സബ്ക ബസ് സ്റ്റേഷന് അടുത്തുള്ള ഹോൾസെയിൽ പ്ലാസ അടക്കമുള്ള സ്ഥലങ്ങളിൽ എന്താകും സ്ഥിതിയെന്നു ഞാൻ ആശങ്കപ്പെട്ടു. ഒരു ക്ലയന്റിനുവേണ്ടി കുറച്ച് പെൻ ഹോൾഡർ വാങ്ങാൻ തലേ ദിവസവും ഞാൻ അവിടെ പോയിരുന്നു.



മാർച്ചിന്റെ പകുതിയിൽ ദുബായിൽ കേട്ടത്



കാറ്റൊഴിഞ്ഞ് കടുത്ത തണുപ്പിന്റെ കരിമ്പടം ഊർന്നുപോയ മാർച്ചിന്റെ പകുതിയിൽ ദുബായ് ദെയ്റയിൽ കൊറോണ പടരുന്നു എന്ന വാർത്ത അങ്ങിങ്ങായി പറഞ്ഞുകേട്ടു. ഷാർജയിൽ ഇടയ്ക്കിടെ നിനച്ചിരിയ്ക്കാതെ ചില ചെറുമഴകൾ പെയ്തു. ഒരു വൈകുന്നേരം ഇടിച്ചുകുത്തി ഒന്ന് പെയ്തു. ഞാനപ്പോൾ ജോലി കഴിഞ്ഞ് ബംഗാളി തൊഴിലാളികളെ അവരുടെ ക്യാംപിൽ കൊണ്ടുവിട്ടിട്ട് അജ്‌മാൻ ഫിഷ് മാർക്കറ്റിൽ നിൽക്കുകയായിരുന്നു. ശക്തമായ കാറ്റിൽ ഇരമ്പുന്ന തിരകൾക്ക് മുകളിൽ മഴ ചിതറിത്തെറിക്കുന്നത് കയ്യിൽ സാനിറ്റൈസർ പുരട്ടി അല്പം ഭീതിയോടെയാണ് ഞാൻ കണ്ടത്. പതിവില്ലാതെ ഇടിമിന്നലും ഉണ്ടായി. കാറിലെ മഴയാത്ര ഒരു അനുഭവമായതിനാൽ തോരാൻ നിന്നില്ല. താമസിക്കുന്ന ബിൽഡിങ്ങിനു താഴെ കച്ചയിൽ പാർക്ക് ചെയ്തപ്പോൾ ഒമാനിൽ നിന്നും സുഹൃത്ത് രജീഷിൻറെ ഫോൺ വന്നു. 'നായിഫിൽ മൂന്ന് മലയാളികൾ കോവിഡ് പോസിറ്റീവ് ആയി പനി കൂടി വല്ലാത്ത ഭീതിയിലാണ്.. ഒന്ന് വിളിച്ചു സംസാരിക്കണം.' വിളിച്ചു സംസാരിച്ചപ്പോൾ അവരിൽ ഒരാൾ കരഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് സംസാരിച്ചത്. മൂന്നിൽ ഒരാളെ ഡിഎച്ച്എ (ദുബായ് ഹെൽത്ത് അതോറിറ്റി) കൊണ്ടുപോയി. ഇവരുടെ റിസൾട്ട് വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല. ഇവരെക്കൂടാതെ വേറെയും ആൾക്കാർ റൂമിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു. എന്ത് ചെയ്യണം എന്ന് അറിയാത്ത ആ സാഹചര്യത്തിൽ സുഹൃത്ത് ശ്രീകുമാർ വഴി ദുബായ് ഓർമ്മയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അവർക്ക് ആശ്വാസം പകരാൻ കഴിഞ്ഞു.



ജാഗ്രതയുടെ ദിനരാത്രങ്ങൾ



പിന്നീടുള്ള ദിവസങ്ങൾ അതീവ ജാഗ്രതയുടേതായിരുന്നു. രാത്രി 8 മുതൽ രാവിലെ 6 വരെ നീളുന്ന സ്റ്റെറിലൈസേഷൻ. നിർബന്ധിതമാക്കിയ ഗവണ്മെന്റിൻറെ സുരക്ഷാ മുൻകരുതലുകൾ. ഫ്ലാറ്റിൽ ഒന്നര വയസും ഏഴു വയസുമുള്ള മക്കൾ ഉള്ളതു കാരണം അധികം പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങിയില്ല. എങ്കിലും ഒരു ജീവകാരുണ്യ പ്രവർത്തനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഞാൻ സമീപിച്ച കായംകുളത്തുകാരനായ ഒരു വ്യക്തിയ്ക്ക് അടുത്ത ദിവസം കോവിഡ് പോസിറ്റീവ് സ്ഥിരീകരിച്ചതു കാരണം 14 ദിവസം ഫ്‌ളാറ്റിൽ തന്നെ കഴിച്ചുകൂട്ടി. പണ്ട് ക്ഷുഭിതമായിരുന്ന ഭൂതകാലത്ത് ജയിലിൽ അകപ്പെട്ടപ്പോൾപോലും അവസ്ഥ ഇത്ര ദുസ്സഹമായിരുന്നില്ല .ചെ ഗുവേരയുടെ മോട്ടോർ സൈക്കിൾ ഡയറീസ് പല തവണ വായിച്ചു. ഏറ്റവും വെറുക്കപ്പെട്ടവരായി കണ്ട് കാരാഗൃഹങ്ങളിലും വനത്തിലും ഉപേക്ഷിക്കപ്പെട്ട കുഷ്ഠരോഗികളായ മനുഷ്യരുടെ ജീവിതാവസ്ഥകൾ. സാൻപാബ്ലോ കുഷ്ഠരോഗ കോളനി സന്ദർശിച്ച് അവിടുത്തെ അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങൾ മെച്ചപ്പെടുത്താനും രോഗികൾക്ക് സാന്ത്വനം പകരാനും ചെ കാട്ടിയ സ്ഥിരോത്സാഹം ഏതു കാലഘട്ടത്തിലും നമുക്ക് ഊർജ്ജം പകരും. കോവിഡിനെതിരായ പോരാട്ടത്തിൽ നാം എങ്ങനെ സജ്ജമാകണം എന്ന ദിശാസൂചികയായാണ് ഞാൻ ഈ പുസ്തകം രുചിച്ചത്. ഏഴാം നിലയിലെ വലിയ ജനാലയിലൂടെ നിർജീവമായ പകലുകൾ വിളറിയ വെളിച്ചം പൊലിച്ച് രാത്രിയാകുന്നതുകണ്ട് എന്റെ പതിനാലു ദിനരാത്രങ്ങൾ കൊഴിഞ്ഞു.



ലോക്ഡൗണിൽ കുടുങ്ങിയ ജീവിതം



ദെയ്റയും അൽ റാസും കംപ്ലീറ്റ് ലോക്ക്ഡൗണിലേയ്ക്ക് പോയി. ഒരു എമിറേറ്റിൽ നിന്നു മറ്റൊന്നിലേക്കു വരാൻ നിയമം അനുവദിക്കാത്ത കരുതലിനിടയിലാണ് കായംകുളം സ്വദേശിയും സുഹൃത്തുമായ ഷാജിലാൽ റാസൽഖൈമയിൽ മരണപ്പെടുന്നത്. റാസൽഖൈമയിലെ സാമൂഹിക പ്രവർത്തകൻ സേതുനാഥ് മുഖേന ഷാജിലാലിന്റെ സഹോദരൻ ഷിബുവിനെ അവിടെ എത്തിച്ച് ശരീരം കാണിക്കാൻ കഴിഞ്ഞു. കോവിഡ് ടെസ്റ്റ്‌ നെഗറ്റീവ് ആണെങ്കിലും കേന്ദ്ര സർക്കാരിന്റെ പിടിവാശി കാരണം ആ ശരീരം മൂന്ന് ദിവസം എയർപോർട്ടിൽ കിടന്നതിനു ശേഷമാണ് നാട്ടിൽ എത്തിച്ച് സംസ്കരിക്കാൻ കഴിഞ്ഞത്. ഓരോ ദിവസവും രാവിലെ കായംകുളം എൻ ആർ ഐ വൈസ്പ്രസിഡന്റ് റജി സാമുവൽ വിളിക്കും. തലേന്നു ലഭിച്ച വിവരങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ കായംകുളത്തും മറ്റു വിവിധ ദേശങ്ങളിൽനിന്നുമുള്ള നിരവധി സഹോദരങ്ങളെ ആരോഗ്യസംവിധാനങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെടുത്തി ഐസൊലേഷനിൽ എത്തിക്കാൻ വേണ്ട പ്രവർത്തനങ്ങൾ. രക്ഷാധികാരി ജോൺ മത്തായി ലോകത്ത് ഏതെങ്കിലും ഒരു ഭാഗത്ത് കോവിഡിന് എതിരായ പുതിയ എന്തെങ്കിലും കണ്ടെത്തലുകൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് വിളിച്ച് ബോധ്യപ്പെടുത്തും. രാത്രിയിൽ തിരക്കിട്ട സൂം മീറ്റിങ്ങുകൾ. ആദ്യഘട്ടത്തിൽ കായംകുളം എൻ ആർ ഐ യു എ ഇ ചാപ്റ്റർ ഓരോ വ്യക്തിക്കും കുടുംബത്തിനും ഒരു മാസം ആവശ്യമുള്ള ഭക്ഷണ സാമഗ്രികൾ അതാത് ഭവനങ്ങളിൽ എത്തിച്ചു.അവശ്യമരുന്നുകൾ ഷാർജ ഇന്ത്യൻ അസോസിയേഷനിലെ ഷിബു മുഖാന്തിരം ക്യാമ്പുകളിൽ അടക്കം വേണ്ടവർക്ക് എത്തിച്ചു. എണ്ണയിട്ട യന്ത്രംപോലെ ഞങ്ങൾ ചലിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു.



ഒരു തേങ്ങൽ ഒഴുകി വരുംപോലെ..



ഇടയ്ക്ക് ഒരു വൈകുന്നേരം ഏറെ വേണ്ടപ്പെട്ട ഒരു സുഹൃത്ത് ഫോൺ ചെയ്തു. ഒരു തേങ്ങൽ ഒഴുകിവരുന്നതുപോലെയാണ് എനിക്ക് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ശബ്ദം അനുഭവപ്പെട്ടത്. ഭാര്യയും മക്കളും അടക്കം എല്ലാവർക്കും കോവിഡ് പോസിറ്റീവ് ആണ്. വൈഫിനു വല്ലാത്ത ശ്വാസം മുട്ടൽ. ഉറങ്ങിയിട്ട് മൂന്ന് ദിവസമായി. എങ്ങനെയെങ്കിലും ഒന്ന് ആശുപത്രിയിൽ കൊണ്ടുപോകണം. ആത്മബന്ധത്തിലുള്ളവരൊക്കെ കയ്യൊഴിഞ്ഞു. മനസ്സിൽ ഒരുപാട് ആശങ്കകളുണ്ടായെങ്കിലും ആ മനുഷ്യാവസ്ഥയുടെ നിസ്സഹായതയിൽ മനം നൊന്തു. സീബോയെ വിളിച്ച് റെഡിയായി നിൽക്കാൻ പറഞ്ഞു. കുളിച്ച് മാസ്കും ഗ്ലൗസും സാനിറ്റൈസറും ഒക്കെയായി വണ്ടിയെടുത്ത് സീബോയെയുംകൂട്ടി അവരെ ആശുപത്രിയിൽ കാണിച്ച് എക്സ് റേ എടുപ്പിച്ച് തിരികെ വീട്ടിൽ എത്തിച്ചു. ഭാഗ്യത്തിന് അവർക്ക് ന്യുമോണിയ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. പിന്നെ കുറേ ദിവസങ്ങൾ വീട്ടിൽത്തന്നെ ഇരുന്നു. അതിനിടയിൽ കായംകുളത്തുകാരായ മൂന്നു പേരുടെ മരണങ്ങൾ. കായംകുളത്തെ ശശികുമാർ, പത്തിയൂരിലെ അരവിന്ദൻ പിള്ള,കറ്റാനത്തെ കൃഷ്ണപിള്ള. മനസ്സിൽ മുറിപ്പാടുകൾ അവശേഷിപ്പിച്ച് ഉറ്റവർക്കുപോലും ഒന്നു കാണാൻ കഴിയാതെ അവർ ചരിത്രത്തിന്റെ ഭാഗമായി.



തിരികെ മടങ്ങാൻ മറ്റു മാർഗങ്ങൾ ഇല്ലാതെ ദുരിതം അനുഭവിക്കുന്ന കായംകുളം അടക്കമുള്ള പ്രദേശങ്ങളിൽനിന്നുള്ള പ്രവാസികൾക്ക് ഇരുപതിൽപ്പരം എയർ ടിക്കറ്റുകൾ നൽകാൻ കായംകുളം എൻ ആർ ഐ തീരുമാനിച്ചു. വിസിറ്റ് വീസയിൽ ഇവിടെ അകപ്പെട്ട 68 വയസുള്ള ഒരു വ്യക്തിക്ക് അതിൽ ആദ്യത്തെ ടിക്കറ്റും പണയത്തിലായിരുന്ന പാസ്‌പോർട്ടും വീണ്ടെടുത്തു നൽകി നാട്ടിലെത്തിക്കാൻ കഴിഞ്ഞത് മനസിനെ ഏറെ സന്തോഷിപ്പിച്ചു.



ഇപ്പോൾ ആശങ്കകളും ഭീതിയുമല്ല. കാറൊഴിഞ്ഞ ആകാശം പോലെ പ്രശാന്ത സുന്ദരമാണ് മനസ്സ്. കോവിഡ് 19 നെ എങ്ങനെ നേരിടണം എന്നതിനെ സംബന്ധിച്ച് ഒരു ധൈര്യം കൈവന്നിരിക്കുന്നു.കരുതലും ജാഗ്രതയുമാണ് വേണ്ടത്. ദുബായ് അടക്കം യു എ ഇയിൽ എങ്ങും ഉറങ്ങാതെ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ആരോഗ്യപ്രവർത്തകർ, സന്നദ്ധ സംഘടനകൾ, ഗവണ്മെന്റ് സംവിധാനങ്ങൾ. എല്ലാം പകർന്നുതരുന്ന ഊർജ്ജം. അത് സ്വീകരിച്ച് കരുതലോടെ മുന്നോട്ട് നീങ്ങുന്നു. ഒരുവൻ അപരന്റെ ശബ്ദം സംഗീതം പോലെ ആസ്വദിക്കുന്ന ഒരു പുതിയ ലോകം കോവിഡാനന്തജരകാലത്ത് ഉണ്ടാകുമെന്ന് നമുക്ക് സ്വപ്നം കാണാം.