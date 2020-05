വാദിയിൽ ഒഴുക്കിൽപ്പെട്ട വാഹനങ്ങളിലെ കുട്ടികള്‍ ഉൾപ്പെടെ 4 പേർ മരിച്ചു

View this post on Instagram

26-5-2020 نفذ المركز الوطني للبحث والإنقاذ بالتنسيق مع القيادة العامة لشرطة الشارقة والدفاع المدني وفريق الإمارات للإنقاذ ودائرة التخطيط والمساحة فرع خورفكان مهمة بحث وإنقاذ لأشخاص مفقودين في وادي الحلو التابع لإمارة الشارقة. تم العثور على الأشخاص المفقودين وعددهم (7) أشخاص، حيث تم نقل شخصان منهم إلى مستشفى كلباء بواسطة طائرة البحث والإنقاذ التابعة للمركز الوطني للبحث والإنقاذ، ونجاة طفل ونقله إلى المستشفى بواسطة الجمهور المتواجد في موقع الحدث، وتم العثور على باقي المفقودين الأربعة الآخرين الذين وافتهم المنية.