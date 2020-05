ലോക്ഡൗൺ കാലത്ത് വീട്ടിൽ ചെയ്ത ഹ്രസ്വ ചിത്രത്തിന് രാജ്യാന്തര അംഗീകാരം

കുവൈത്ത് സിറ്റി● ലോക്ഡൗൺ കാലത്ത് വീട്ടിൽ കുടുംബത്തോടൊപ്പം ചെയ്ത ഹ്രസ്വ ചിത്രത്തിന് രാജ്യാന്തര ചലച്ചിത്രമേളയിൽ അംഗീകാരം. പ്രവാസി മലയാളി കുവൈത്തിൽ നിർമ്മിച്ച who is waiting for Godot എന്ന ചിത്രമാണ് ല എയ്ജ് ഡി ഓർ രാജ്യാന്തര ആർട്ട് ഹൗസ് ആൻഡ് ഫിലിം ഫെസ്റ്റിവലിൽ മൊബൈൽ വിഭാഗത്തിൽ മികച്ച ചിത്രമായും ഹ്രസ്വചിത്ര വിഭാഗം ഔട്ട്സ്റ്റാൻ‌ഡിങ് അച്ചീവ്മെൻ‌റ് പുരസ്കാരത്തിനും അർഹമായത്. കൊൽക്കത്തയിലെ കൾട്ട് ക്രിറ്റിക് മൂവി അവാർഡിൽ ഔട്ട്സ്റ്റാൻ‌ഡീങ് അച്ചീവ്മെൻ‌റ് അവാർഡും നേടി.

കുവൈത്തിലെ നാടക, സിനിമാ സംവിധായകൻ കെ.കെ.ഷമേജ് കുമാർ ആണ് സംവിധായകൻ. മക്കളായ വസുദേവ് ഷമേജ്, വൈഷ്ണവ് ഷമേജ് എന്നിവർ പ്രധാ‍ന കഥാപാത്രങ്ങളെ അവതരിപ്പിച്ചു. എഡിറ്റിങ് ഉൾപ്പെടെ സാങ്കേതിക കാര്യങ്ങൾ നിർവഹിച്ചതും വൈഷ്ണവ് തന്നെ. പൂർണമായും മൊബൈലിലാണ് ചിത്രീകരണം.



കോവിഡ് പശ്ചാത്തലത്തിൽ 4 ചുമരുകൾക്കിടയിൽ അടച്ചിടപ്പെട്ട വിദ്യാർഥിയുടെ മാനസിക സംഘർഷത്തിലൂടെയാണ് ചിത്രം സഞ്ചരിക്കുന്നത്. അദൃശ്യനായ രക്ഷകനെ പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന കഥാപാത്രങ്ങൾ ലോകത്തിന്റെ മുഴുവൻ പ്രതീക്ഷ പങ്കുവയ്ക്കുന്നു.വി ആൻഡ് വ് മീഡിയാ ഹൗസിന്റെ ബാനറിൽ നിർമിച്ച ചിത്രത്തിന്റെ പോസ്റ്റർ ഡിസൈൻ നൗഷാദ് മംഗലത്തോപ്പ്.