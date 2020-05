അജ്മാന്‍ ∙ കോവിഡ് ബാധിച്ച് യുഎഇയിൽ ഒരു മലയാളി കൂടി മരിച്ചു. പത്തനംതിട്ട റാന്നി ചേലക്കാട് പൂഴിക്കുന്ന് തച്ചനാലിൽ ഹൗസിൽ ടി.ടി.തോമസ് (53) ആണ് ഇന്നലെ അജ്മാൻ ഷെയ്ഖ് ഖലീഫാ ആശുപത്രിയിൽ മരിച്ചത്.

ഷാർജയിൽ താമസിച്ചിരുന്ന തോമസ് സ്വകാര്യ കമ്പനിയിൽ ജോലി ചെയ്യുകയായിരുന്നു. പനി ബാധിതനായി ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ച ഇദ്ദേഹത്തിന് പിന്നീട് കോവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ചു. പിതാവ്: ഫിലിപ്പ് തോമസ്. മാതാവ്: ഏലിയാമ്മ. ഭാര്യ: കുഞ്ഞു കുഞ്ഞമ്മ (ബീന). മക്കൾ: ഷിബിൽ, ഷിബിൻ, സ്നേഹ.

