താമസം 5000 അടി ഉയരത്തിലുള്ള പർവതത്തിൽ; ഹെലികോപ്റ്ററിൽ വയോധികനെ ആശുപത്രിയിൽ എത്തിച്ചു

View this post on Instagram

أنقذ طاقم البحث والانقاذ، التابع لقسم جناح الجو، بشرطة رأس الخيمة، رجلاً من فئة كبار المواطنين، يعاني من آلآم حادة في العمود الفقري وبعض الأوجاع الأخرى بالجسد، ويقطن في قمة أحد جبال الإمارة . وتفصيلاً، أوضح سعادة العقيد طيّار سعيد راشد اليمّاحي رئيس قسم جناح الجو بشرطة رأس الخيمة، أنه ورد بلاغاً في تمام الساعة التاسعة ( 9 ) من صباح الأمس، إلى غرفة عمليات شرطة رأس الخيمة، يفيد بوجود مسناً في قمة أحد جبال الإمارة يعاني من آلام بفقرات العمود الفقري، وعلى الفور تم تحريك مروحية جناح الجو بشرطة رأس الخيمة إلى موقع البلاغ، لتحلّق على ارتفاع ( 5000 ) قدم، حيث تم انقاذ الرجل المسن ونقله إلى أقرب مستشفى لتلقي العلاج اللازم، خلال زمن وقدرة ( 20 ) دقيقة فقط منذ ورود البلاغ. ووجه سعادة العقيد طيّار سعيد اليمّاحي، الشكر والتقدير والثناء، إلى طاقم البحث والانقاذ، التابع لقسم جناح الجو، بشرطة رأس الخيمة، نظير جهودهم الحثيثة المبذولة في تعزيز زمن سرعة الاستجابة عند تلبية نداءات الجمهور الطارئة في مثل هذه الحالات، مشيداً بحرص الطاقم على السرعة والدقة في انجاز مهام الانقاذ والإسعاف الموكلة اليهم مع توخي الحيطة والحذر أثناء ذلك، فضلاً عن اتخاذ اشتراطات الأمن والسلامة بعين الاعتبار حفاظاً على أمن وسلامة الجميع، متمنياً لهم التوفيق والسداد في خدمة المواطنين وكل من على أرض الوطن.