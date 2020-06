‘ഇന്നു ഞാന്‍ ബാബയുടെ കൂടെ കിടക്കട്ടെ?’; ദുബായില്‍ മലയാളിയുടെ ഒരു കോവിഡ് കാല രാത്രി

ദുബായ്∙കോവിഡ് ലോകമാകെ ജീവിതത്തെ വല്ലാത്ത പിരിമുറുക്കത്തോടെയാണ് ബാധിച്ചത്. ഇനിയുള്ള ലോകവും ജീവിതവും അത്രമേല്‍ മാറുമെന്നുറപ്പ്. ഭീതിയുടെ പുതപ്പിലും ആശ്വാസത്തിന്‍റെ തണുപ്പിലുമായി ലോകത്തെ പല ഭൂഖണ്ഡങ്ങളില്‍ ജീവിതം അപ്പോഴും മുന്നോട്ടുപോകുന്നു. ദുബായില്‍ ജീവിക്കുന്ന മലയാളിയായ കബീര്‍ പാലി തന്റെ മകളുടെയും കുടുംബത്തിന്‍റെയും മാനസികാവസ്ഥകളെയും സന്തോഷങ്ങളെയും ആധികളെയും കുറിച്ച് എഴുതുന്നു.

ഹയൂമി, വീട്ടിലെ ഇളയ സന്തതിയാണവൾ. എന്നാൽ പക്വതയുടെയും കരുതലിന്റെയും കാര്യത്തിൽ മറ്റു രണ്ടു പേരേക്കാൾ മൂത്തത് അവളാണ്. എല്ലാവരുടെ കാര്യത്തിലും അവൾക്ക് പ്രത്യേക ശ്രദ്ധയും കരുതലുമാണ്. സ്കൂൾ ക്ലാസ് ഓപ്പൺ ഹൗസിൽ അവളുടെ പഠന വിഷയത്തിലെ മാർക്കുകളേക്കാൾ ടീച്ചർമാർക്ക് പറയാനിഷ്ടം അവളുടെ ഈ നല്ല ഗുണത്തെ കുറിച്ചാണ്. പഠനത്തിൽ മോശമായതുകൊണ്ടല്ല, മറിച്ച് അതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ അവളുടെ കൂട്ടുകാരികളുടെ സങ്കടങ്ങളിൽ താങ്ങാവുന്നത് കാണാനാണ് അവർക്കുമിഷ്ടം എന്ന് ഞങ്ങൾക്ക്‌ തോന്നാറുണ്ട്.



നാലാം തരത്തിൽ നിന്നും ജയിച്ച് അഞ്ചാം ക്ലാസിൽ എത്തി ക്ലാസ് തുടങ്ങിയെങ്കിലും ഹയൂമിക്കിതുവരെ അവളുടെ കൂട്ടുകാരികളെ നേരിൽ കാണാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല. സ്‌കൂളും ക്ലാസ് മുറികളുമെല്ലാം ലാപ്ടോപ് സ്ക്രീനിലേക്ക് ഒതുക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. മിണ്ടിപ്പറയാറുണ്ടായിരുന്ന അവളും കൂട്ടുകാരികളും ആ സ്‌ക്രീനിൽ മ്യുട്ട് ചെയ്യപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. ക്ലാസ് മുറിയിലെ കലപിലകളും കുസൃതികളും ഗ്രൗണ്ടിലെ കളികളും മറ്റു കുട്ടികളെപ്പോലെ ഹയൂമിക്കും നഷ്ടമായിരിക്കുന്നു. സ്വതന്ത്രമായി പരസ്പരം മിണ്ടാനുള്ള അവസരം പോലും ഈ കൊറോണ കാലത്ത് അവർക്ക് തടയപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു.



ഇന്നേക്ക് 40 ദിവസമായി അവൾ വീട്ടകത്തിൽ തളയ്ക്കപ്പെട്ടിട്ട്. ദുബായുടെ രാത്രി കാഴ്ചകളും പളപളപ്പും ഇനി എന്ന് അവൾക്ക് ആസ്വദിക്കാൻ കഴിയുമെന്ന് ഒരു നിശ്ചയവുമില്ല. മാളുകളിലും മാർക്കറ്റുകളിലും 12 വയസ്സിനു താഴെയുള്ള കുട്ടികളെ വിലക്കിയതിനാൽ ഹയൂമിയുടെ ലോകം ഇന്നു വീട്ടകം മാത്രമായി.



കൊറോണ ഇവിടെ പടർന്നു പിടിക്കാൻ തുടങ്ങിയപ്പോ തന്നെ വീട്ടിൽ ഞങ്ങൾ ഞങ്ങളുടേതായ പ്രോട്ടോകോൾ പാലിക്കാൻ തുടങ്ങി. ആരോഗ്യ മേഖലയിൽ ജോലിചെയ്യുന്ന അവളുടെ ഉമ്മ കൈകാര്യം ചെയ്യേണ്ടി വന്നവരിൽ ചിലർ ലക്ഷണങ്ങളില്ലാത്ത കോവിഡ് വാഹകരാണെന്ന് അറിഞ്ഞപ്പോൾ തന്നെ വീട്ടിൽ സാമൂഹികാകലം പാലിക്കുന്നത് നിർബന്ധമാക്കി. പരസ്പര സംസാരമെല്ലാം അൽപം മാറി നിന്നായി. ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ എല്ലാവർക്കും പ്രത്യേകം പാത്രങ്ങൾവരെയായി.

ആദ്യമൊന്നും ഹയൂമിക്ക് ഈ നിബന്ധനകൾ ഇഷ്ടമായിരുന്നില്ല. കോവിഡ് ബാധിച്ച് പ്രയാസപ്പെടുന്ന ചില കുട്ടികളുടെ വിഡിയോ കണ്ടതിനു ശേഷമാണ് അവൾക്ക് ഈ ചിട്ടകളോട് യോജിക്കാൻ കഴിഞ്ഞത്.അതവളിൽ പല മാറ്റങ്ങൾക്കും കാരണമായിട്ടുണ്ട്. പഴയ പോലെ അവൾക്ക് ഇപ്പോൾ ഉറക്കമില്ല. പാതിരാത്രി കഴിഞ്ഞാലും ഉറങ്ങാതെ കിടക്കുന്നു. വാരാന്ത്യങ്ങളിലുള്ള ഒന്നിച്ചുള്ള ഞങ്ങളുടെ കളിയും ഉറക്കവും അവൾക്കു വിലക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. എന്നാണു ഈ കൊറോണ ഒന്ന് തീർന്നു കിട്ടിയാൽ എന്നവൾ ഇടക്കെല്ലാം പരിതപിക്കുന്നത് കേൾക്കാം. എപ്പോഴും സജീവമായിരുന്ന അവൾ ഇപ്പോൾ വല്ലാത്ത ഒരവസ്ഥയിലേക്ക് മാറ്റപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. പലപ്പോഴും നിരാശ അവളുടെ മുഖത്ത് നിഴലിക്കുന്നത് കാണാം.അവളുടെ സ്വാഭാവിക ജീവിതത്തിനു കൊറോണ വലിയ മാറ്റങ്ങളാണ് വരുത്തിയത്. എന്നാൽ ഇന്നവൾ എല്ലാ നിയന്ത്രണങ്ങളോടും സമരസപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു.

ഒന്നാം നിലയിലുള്ള ഞങ്ങളുടെ അപ്പാർട്ട്മെന്റിൽ നിന്നും പുറത്തേക്ക് നോക്കിയാൽ താഴെ ഇട റോഡും അൽപ്പം ദൂരെ പ്രധാന റോഡുമാണ്. സാധാരണ ദിവസങ്ങളിൽ ഏത് പാതിരാക്കും ഇരു റോഡിലും ധാരാളം വാഹനങ്ങൾ അതിന്റെ ലക്ഷ്യത്തിലേക്ക് പൊയ്കൊണ്ടിരിക്കും. പക്ഷെ ഇപ്പോൾ രാത്രികാല ലോക്ഡൗൺ പ്രഖ്യാപിച്ചതിനാൽ എല്ലാ റോഡുകളും ദിവസങ്ങളോളമായി വിജനമായിരിക്കുന്നു. വല്ലപ്പോഴും റോന്തു ചുറ്റുന്ന പോലീസ് വാഹനങ്ങൾ മാത്രമാണ് അതിനൊരപവാദം. ഭയം മൂടിക്കെട്ടിയ നിശബ്ദതയാണെങ്ങും. വീട്ടിൽ എല്ലാവരും ശരിക്കൊന്നുറങ്ങിയിട്ട് ദിവസങ്ങളോളമായി. തിരിഞ്ഞും മറിഞ്ഞും കിടന്നിട്ടും ഉറക്കം വരാതെ എഴുന്നേറ്റു വന്നു ജനലും തുറന്ന് പുറത്തേക്ക് നോക്കി ഈ കാഴ്ചയും കണ്ടു നില്ക്കാൻ തുടങ്ങിയിട്ടു സമയം ഒരുപാടായി. അൽപം മാറിയുള്ള ഉയരം കൂടിയ അപ്പാർട്ട്മെന്റ് ടവറിലെ ചില റൂമുകളിൽ മാത്രം ലൈറ്റണച്ചിട്ടില്ല. നക്ഷത്രങ്ങൾ ചലിക്കുന്ന കണക്കെ രാത്രികളിൽ ആകാശത്തിൽ കാണാറുള്ള വിമാനങ്ങളെയും ഇപ്പോൾ കാണാനില്ല. എല്ലാം പറന്നു തളർന്നെന്നോണം നിലത്തിറക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. ചില വലിയ നക്ഷത്രങ്ങളും പൂർണ്ണതയോടടുക്കുന്ന ചന്ദ്രനും മാത്രം ആകാശത്തിൽ ബാക്കിയായിരുന്നു. ചെറു നക്ഷത്രങ്ങൾ കൊറോണയെ പേടിച്ചെന്നോണം ചന്ദ്രന്റെ പ്രഭക്കകത്ത് കയറി ഒളിച്ചിരിക്കുന്നു.



പെട്ടെന്നാണ് എവിടുന്നോ ഒരു മൂളൽ കേൾക്കാൻ തുടങ്ങിയത്. ക്രമേണ മൂളൽ ഏതോ മോട്ടോർ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ശബ്ദമാണെന്നു മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുന്ന തരത്തിൽ അടുത്ത് വന്നു കൊണ്ടിരുന്നു. ശക്തിയിൽ എന്തോ ചീറ്റിക്കൊണ്ട് ഒരു വാഹനം ഞങ്ങളുടെ അപ്പാർട്ടുമെന്റിനു താഴെയുള്ള ഇടറോഡിലേക്കു തിരിഞ്ഞു. കൊറോണ വൈറസിനെതിരെയുള്ള അണുനശീകരിണിയാണ് ആ വണ്ടിയുടെ പുറകിൽ നിന്നും സ്‌പ്രേ ചെയ്യുന്നത് എന്നറിയുന്നത് കൊണ്ട് പെട്ടെന്ന് ജനൽ വലിച്ചടച്ച് ബെഡിൽ വന്നു കിടന്നു. തിരിഞ്ഞും മറിഞ്ഞും കിടന്നെങ്കിലും ഉറക്കം തിരിഞ്ഞു നോക്കുന്നില്ല. മണിക്കൂറുകൾ കടന്നു പോവുന്നത് ഇടക്ക് മൊബൈലിൽ നോക്കി ഉറപ്പു വരുത്തിക്കൊണ്ടിരുന്നു.



പെട്ടെന്നാണ് നീലയും ചുവപ്പും ലൈറ്റുകൾ ജനൽ ഗ്ലാസ്സിലൂടെ അകത്തെ ചുമരിൽ പതിക്കുന്നത് കണ്ടത്. ചാടി എഴുന്നേറ്റ് വീണ്ടും ജനൽ തുറന്നു പുറത്തേക്ക് നോക്കി. താഴെ തൊട്ടടുത്ത വില്ലയുടെ മുൻപിൽ ഒരു ആംബുലൻസ് വന്നു നിന്നു. ആംബുലന്‍സിന്റെ വാതിൽ തുറന്നു ശരീരമാസകലം പ്രത്യേക വസ്ത്രം കൊണ്ട് മറച്ച രണ്ടു പേർ പുറത്തിറങ്ങി. അപ്പോള്‍ മനസ്സ് പറഞ്ഞു, കോവിഡ് തൊട്ടടുത്തെത്തിയിരിക്കുന്നു, ആ വീട്ടിൽ ആർക്കോ കൊറോണ പിടിപെട്ടിരിക്കുന്നു. അൽപസമയം കഴിഞ്ഞപ്പോ ആ വീട്ടിൽ നിന്നും ഒരാൾ വന്നു ആംബുലൻസിലേക്ക് കയറി. പുറകെ അന്യഗ്രഹ ജീവി കണക്കെ വസ്ത്രം ധരിച്ച ആ രണ്ടു പേരും കയറി വാതിലടച്ചു. ആ കാഴ്ച കാണുമ്പോ തന്നെ ഒരു ഭയപ്പാട് മനസ്സിലേക്ക് കയറി. ആ ഭയപ്പാട് മറ്റുള്ളവരിലേക്ക് പകരാതിരിക്കാനായിരിക്കും പാതിരായ്ക്ക് ശേഷം മാത്രം കോവിഡിന്റെ പിടിയിലായവരെ ഹോസ്‌പിറ്റലിലേക്ക് മാറ്റുന്നത്. ആംബുലൻസ് അതിന്റെ ലക്ഷ്യത്തിലേക്ക് നീങ്ങി. അപ്പോഴാണ് ഞാൻ ചുറ്റിലേക്കും ശ്രദ്ധിച്ചത്. ചുറ്റുമുള്ള പല അപ്പാർട്ട്മെന്ററുകളിൽ നിന്നും പലരും ഈ കാഴ്ച കണ്ടുകൊണ്ട് നിൽക്കുന്നു. ഉറക്കം നഷ്ടപ്പെട്ട പലരും ചുറ്റുപാടുമുണ്ടെന്നു മനസ്സിലായി. തിരിച്ച് വന്നു വീണ്ടും കിടന്നു.



നാളെയാണ് ഹയൂമിയുടെ ഉമ്മയുടെ കോവിഡ് ടെസ്റ്റ്. ടെസ്റ്റ് റിസൾട്ട് നെഗറ്റീവ് ആവാൻ പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് അങ്ങിനെ കിടന്നു.രണ്ടാം ദിവസം രാത്രി ഉറങ്ങാൻ പോവുന്നതിനു മുൻപ് ഹയൂമിയോട് ഞാൻ പറഞ്ഞു ഹയൂമീ, ഉമ്മാക്ക് ഇന്നലെ കോവിഡ് ടെസ്റ്റ് നടത്തിയിട്ടുണ്ട്, നെഗറ്റീവ് ആവാൻ മോളു പ്രാർത്ഥിക്കണം ഒന്നും മിണ്ടാതെ, പ്രാർത്ഥിച്ചതിനു ശേഷം അവൾ ഉറങ്ങാൻ പോയി.

രാവിലെ ഓൺലൈൻ ക്ളാസിലേക്ക് കയറുന്നതിനു മുൻപ് അവൾ എന്റടുത്ത് വന്നു ചോദിച്ചു ‘ബാബാ, ഉമ്മയുടെ റിസൾട്ട് എപ്പഴാ വരിക? നെഗറ്റീവാവൂലെ? ഞാൻ പറഞ്ഞു റിസൾട്ട് നാളെ വൈകീട്ട് വരും, നീ പ്രാർത്ഥിച്ചില്ലേ? കുട്ടികൾ പ്രാർത്ഥിച്ചാൽ പടച്ചവൻ കേൾക്കും. അതെ എന്ന് തലയാട്ടി അവൾ ക്ലാസിലേക്ക്‌ പോയി.



പിറ്റേ ദിവസം‌ ഉച്ചക്ക് ഉമ്മ ജോലികഴിഞ്ഞു വന്നപ്പോ പതിവുപോലെ ഹയൂമി വാതിൽ തുറന്നു കൊടുത്തു കയ്യിലേക്ക് സാനിറ്റൈസർ പമ്പ് ചെയ്തുകൊടുത്ത് കാര്യമായൊന്നും ചോദിക്കാതെ അവൾ അവളുടെ റൂമിലേക്ക് പോയി. ഇന്ന് വൈകീട്ടാണ് അവളുടെ ഉമ്മയുടെ കോവിഡ് റിസൾട്ട് വരിക. റിസൾട്ടിന്റെ കാര്യത്തിലുള്ള ആധി അവളുടെ മുഖത്തും കണ്ണുകളിലുമുണ്ട്.



വൈകുന്നേരം പതിവ് ചായ സമയത്ത് ഇന്നത്തെ പോസിറ്റീവ് കേസുകളെ കുറിച്ച് ചോദിച്ചു. ഇന്നും ഉണ്ടായിരുന്നു ഒരു ഒഴുക്കൻ മറുപടി. സംസാരിച്ചിരിക്കുന്നതിനിടയിൽ മൊബൈലിലേക്ക് ഒരു മെസേജ്. പെട്ടെന്ന് മനസ്സിൽ ഭയവും ആകാംക്ഷയും ഉരുണ്ടു കൂടി. ഭയപ്പെടുന്നത് സംഭവിക്കുമോ? അവൾ വേഗം മെസേജ് തുറന്നു. അതുവരെ ഉണ്ടായിരുന്ന ആകാക്ഷയും ഭയവും സന്തോഷത്തിനു വഴിമാറി. your test result is negative, Please stay safe വീണ്ടും വായിച്ചുറപ്പിച്ചു, പിന്നെ അടുത്ത റൂമിലേക്ക് നീട്ടി വിളിച്ചു ഹയൂമീ.

നീട്ടിയുള്ള എന്റെ വിളി കേട്ട് പെട്ടെന്ന് വാതിൽ പാതി തുറന്ന് ആകാംക്ഷയോടെയും പ്രതീക്ഷയോടെയും അവൾ ചോദിച്ചു എന്തെ ബാബാ. അവൾക്കെന്നപോലെ ഞങ്ങൾക്കും ആകാംക്ഷയും പ്രതീക്ഷയും നിറഞ്ഞ രണ്ടു ദിവസങ്ങളായിരുന്നു കഴിഞ്ഞു പോയത്.



ഞാൻ പറഞ്ഞു: ‘ഉമ്മയുടെ റിസൾട്ട് വന്നു, നെഗറ്റീവാണ്’. കേട്ടതും തിരിച്ചോടി ഇത്താത്താ ഉമ്മാക്ക് കോവിഡ് ഇല്ല, നെഗറ്റീവാണ് എന്ന് അപ്പുറത്തെ റൂമിൽ നിന്നും വിളിച്ച് കൂവുന്നത് ഞങ്ങളും കേട്ടു.



പോയതിലും വേഗത്തിൽ തിരിച്ചു വന്നു സോഫയിലിരിക്കുകയായിരുന്ന അവളുടെ ഉമ്മയുടെ മടിയിലേക്ക് ചാടിക്കയറി കെട്ടിപ്പിടിച്ച് ഉമ്മയുടെ ഇരു കവിളിലും ഉമ്മ വെച്ചു. അതവൾ കഴിഞ്ഞ ഒന്നര മാസമായി കാത്ത് വച്ച ഉമ്മകളായിരുന്നു. അത് തടയാൻ അവളുടെ ഉമ്മയും ശ്രമിച്ചില്ല.



സമയം പാതിരാത്രിയോടടുക്കുന്നു, ഉറക്കം ഇന്നും കനിയുന്നില്ല. ജനലും തുറന്നുള്ള നിൽപ്പ് ഇന്നും തുടരുന്നു. പൂർണ്ണ ചന്ദ്രൻ അടുത്തുള്ള അപ്പാർട്ട്മെന്റ് ടവറിനു പുറകിൽ മറയുന്നത് വരെ നോക്കി നിന്നു. പ്രധാന റോഡും ഇട റോഡും ഒരു മനുഷ്യജീവി പോലുമില്ലാതെ നിശ്ചലം.



ബാബാ പുറകിൽ നിന്നും ഹയൂമിയുടെ വിളി. ഞാൻ ഇന്ന് ബാബയുടെ കൂടെ കിടക്കട്ടെ? എനിക്കുറക്കം വരുന്നില്ല



അവൾക്കിന്നു പ്രോട്ടോകോൾ തെറ്റിക്കാം,അവളുടെ ഉമ്മയുടെ നെഗറ്റീവ് റിസൾട്ട് വന്ന ദിവസമല്ലേ.പോയി നിന്റെ തലയിണയും പുതപ്പും എടുത്ത് വാ ഞാൻ മറുപടി പറഞ്ഞു.

സന്തോഷത്തോടെ അവളതെടുക്കാൻ പോയി. ജനൽ വലിച്ചടച്ച് നിലാവെളിച്ചം അകത്ത് കടക്കാൻ കർട്ടൻ തുറന്നിട്ട് ഞാൻ ബെഡിലേക്ക് നീങ്ങിയപ്പോഴേക്കും തലയണയും പുതപ്പുമായവളെത്തി. അവളെ നീക്കി കിടത്തി ചേർന്ന് ഞാനും കിടന്നു.

ബാബാ, ഞാൻ കെട്ടിപ്പിടിക്കട്ടെ?



മറുപടി പറയാതെ ഞാൻ അവളെ എന്റെ നെഞ്ചിലേക്ക് ചേർത്ത് പിടിച്ച് കിടന്നു. അവളുടെ ചെറു കൈകൾ കൊണ്ട് ആവും വിധം അവളെന്നെ ചുറ്റിപ്പിടിച്ചു. അധികം വൈകാതെ അവൾ ഉറക്കത്തിലേക്കും സ്വപ്നത്തിലേക്കും വീണു.



പൂർണ്ണ ചന്ദ്രൻ അപ്പാർട്ട്മെന്റ് ടവറിന്റെ മറവിൽ നിന്നും പുറത്തെത്തിയിരിക്കുന്നു. ആ നിലാവെളിച്ചത്തിൽ ഹയൂമിയുടെ മുഖത്തെ ശാന്തത എനിക്ക് കാണാം. എന്നാൽ ഇതുപോലെ ഒരുപാട് ഹയൂമിമാർ ലോകത്തിന്റെ പല ഭാഗത്തും ഉറക്കമില്ലാതെ കിടക്കുന്നുണ്ടാവുമെന്ന് ഓർത്തപ്പോ മനസ്സൊന്നു പിടഞ്ഞു. ചന്ദ്രൻ ജനൽ പരിധിയിൽ നിന്നും മറഞ്ഞു. ഉറക്കം വരാതെ ആകാശത്തിലേക്ക് നോക്കി ഞാൻ കിടന്നു.

ഈ കോവിഡ് കാലത്ത് ഹയൂമിയുടെ ഉമ്മയെ പോലെ ഒരുപാട് മാതാപിതാക്കൾ മക്കളുമായി അകന്ന് നിൽക്കുന്നതും ഓർത്ത് ഹയൂമിയെ ഒന്നുകൂടി ചേർത്ത് പിടിച്ചുകൊണ്ട് വരുമെന്ന് പ്രതീക്ഷയില്ലാത്ത ഉറക്കത്തെയും കാത്ത് ഞാൻ കിടന്നു.



ഇന്ന് ഈ നിലാവത്ത് അവളുറങ്ങട്ടെ, സമാധാനത്തോടെ



ദുബായില്‍ പ്രവാസിയായ ലേഖകന്‍റെ ഇ മെയില്‍ വിലാസം: kabeerpali@gmail.com)