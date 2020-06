വന്ദേഭാരത്: യുഎഇയിൽ നിന്ന് മടങ്ങാൻ എയർ ഇന്ത്യ എക്സ്പ്രസിൽ നിന്ന് ടിക്കറ്റ്

അബുദാബി - യുഎഇയിൽ നിന്ന് വന്ദേഭാരത് വിമാനങ്ങളിൽ നാട്ടിലേയ്ക്ക് മടങ്ങാൻ കാത്തിരിക്കുന്നവർ ഇനി എംബസിയുടേയോ എയർ ഇന്ത്യയുടെയോ വിളി കാത്തിരിക്കേണ്ട. എയർ ഇന്ത്യ എക്സ്പ്രസിന്റെ വെബ്സൈറ്റ് വഴിയോ, അറേബ്യൻ ട്രാവൽ ഏജൻസിയുടെ ഓഫിസുകളിൽ നേരിട്ടെത്തിയോ ടിക്കറ്റ് ബുക്ക് ചെയ്യാമെന്ന് അബുദാബിയിലെ ഇന്ത്യൻ എംബസി അറിയിച്ചു.



യുഎഇയിലെ അംഗീകൃത എയർ ഇന്ത്യ എക്സ്പ്രസ് ബുക്കിങ് ഏജൻറുകളിൽ നിന്നും ടിക്കറ്റ് വാങ്ങാം. ഇന്ത്യൻ എംബസിയുടെ വെബ്സൈറ്റിൽ പേര് റജിസ്റ്റർ ചെയ്തവർക്ക് മാത്രമായിരിക്കും യാത്രാനുമതി. ജൂലൈ മൂന്ന് മുതൽ 14 വരെയുള്ള നാലാം ഘട്ടത്തിൽ അബുദാബി, ദുബായ് എന്നിവിടങ്ങളിൽ നിന്ന് പുറപ്പെടുന്ന വിമാനങ്ങളിലേക്കാണ് യാത്രക്കാർക്ക് നേരിട്ട് ടിക്കറ്റ് ബുക്ക് ചെയ്യാൻ അനുമതി. അബുദാബിയിൽ നിന്ന് ഒൻപതും ദുബായിൽ നിന്ന് ഇരുപത്തിനാലും സർവീസുകളാണ് നാലാം ഘട്ടത്തിൽ യുഎഇയിൽ നിന്ന് കേരളത്തിലേക്കുള്ളത്.



English Summary: Air India Express tickets from UAE now on sale for Vande Bharat applicants