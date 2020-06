യുഎഇയിൽ 437 പേർക്കു കൂടി കോവിഡ്; 2 മരണം, 577 പേർക്കു രോഗമുക്തി

അബുദാബി∙ യുഎഇയിൽ കോവി‍ഡ് ബാധിച്ച് 2 പേർകൂടി മരിച്ചു. മരണസംഖ്യ 313. ഇന്നലെ 437 പേർക്കു കൂടി കോവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ചു. രോഗബാധിതരുടെ എണ്ണം 47,797 ആയി. 24 മണിക്കൂറിനിടെ 577 പേർ കൂടി രോഗമുക്തി നേടി. ഇതോടെ സുഖപ്പെട്ടവരുടെ എണ്ണം 36,411 ആയി ഉയർന്നു.



English Summary: UAE reports 437 new COVID-19 cases, 577 recoveries and two deaths