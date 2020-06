ദോഹ ∙ വന്ദേഭാരത് ഖത്തര്‍ 4-ാം ഘട്ടത്തിന് ജൂലൈ 3 ന് തുടക്കം. നിലവിലെ ഷെഡ്യൂള്‍ പ്രകാരം ഇന്ത്യയിലേക്കുള്ള 193 സര്‍വീസുകളില്‍ 151 എണ്ണവും കേരളത്തിലേക്കാണ്. കേരളത്തിലേക്കുള്ള സര്‍വീസുകള്‍ ജൂലൈ 10 മുതല്‍ ആരംഭിക്കും.

കേരളത്തിലേക്ക് കണ്ണൂര്‍ (35), കൊച്ചി (47), കോഴിക്കോട് (35), തിരുവനന്തപുരം (34) എന്നിങ്ങനെയാണ് സര്‍വീസുകള്‍. ലക്‌നൗ, ചെന്നൈ, ബംഗലുരു, ഹൈദരാബാദ്, മുംബൈ എന്നിവിടങ്ങളിലേക്കാണ് മറ്റ് സര്‍വീസുകള്‍. ഇന്ത്യയിലേക്ക് 238 സര്‍വീസുകളാണ് 4-ാം ഘട്ടത്തിലുള്ളതെന്നാണ് കേന്ദ്ര സിവില്‍ വ്യോമയാന മന്ത്രാലയം നേരത്തെ പ്രഖ്യാപിച്ചത്.

വന്ദേഭാരത് വെബ്‌സൈറ്റിലെ നിലവിലെ ഷെഡ്യൂള്‍ പ്രകാരം 193 സര്‍വീസുകളാണുള്ളത്. അവശേഷിക്കുന്നവയുടെ ഷെഡ്യൂള്‍ ഉടന്‍ പ്രസിദ്ധീകരിക്കുമെന്നാണ് പ്രവാസികളുടെ പ്രതീക്ഷ. ഇന്‍ഡിഗോയാണ് 4-ാം ഘട്ടത്തില്‍ സര്‍വീസ് നടത്തുന്നത്.

English Summary: 151 flight services to Kerala in Vande Bharat Mission from Qater