അടിമുടി പോസിറ്റീവ് ആയി ഷഹാന; പാഞ്ഞോടി കോവിഡ്

കോവിഡ് അതിജീവനം അതിവേഗത്തിൽ തന്നെ ആയിരുന്നുവെന്ന് ദോഹയിൽ കായിക അധ്യാപിക ആയ ഷഹാന അബ്ദുൽ ഖാദർ. കുടുംബത്തിൽ എറണാകുളം ഇടപ്പള്ളി സ്വദേശിനി ഷഹാനയെ മാത്രമേ കോവിഡ് ബാധിച്ചുള്ളൂ. ഭർത്താവ് ബുട്ടോ തിരുനിലത്തും മകൾ 5 വയസുകാരി മിൻഹയും രോഗം വരാതെ രക്ഷപ്പെട്ടു. മുൻകരുതലുകൾ എല്ലാം സ്വീകരിച്ചിരുന്നെങ്കിലും കോവിഡ് രോഗിയുമായുള്ള സമ്പർക്കത്തെ തുടർന്നാണ് രോഗബാധിതയായത്. 14 ദിവസം സർക്കാർ ക്വാറന്റീനിൽ കഴിഞ്ഞു. പ്രവാസി-സ്വദേശി വ്യത്യാസമില്ലാതെ ഏറ്റവും മികച്ച പരിചരണവും സൗകര്യങ്ങളുമാണ് സർക്കാർ ഒരുക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ക്വാറന്റീൻ ജീവിതം 'പോസിറ്റീവ്' ആക്കാൻ കഴിഞ്ഞത്.

ആ സമയത്തും ഓൺലൈൻ വഴി ജോലി ചെയ്തു. ചിട്ടയായ ജീവിതശൈലിയും ആരോഗ്യകരമായ ഭക്ഷണവും കൃത്യമായ വ്യായാമവും പ്രാർഥനയും മാത്രമായുള്ള 14 ദിവസത്തെ ക്വാറന്റീൻ ജീവിതത്തിലൂടെ കോവിഡ് നെഗറ്റീവ് ആയി. ദിവസവും 3 ലിറ്റർ ചൂടുവെള്ളമെങ്കിലും കുടിക്കുമായിരുന്നു. 8 മണിക്കൂർ ഉറക്കം. അരമണിക്കൂറെങ്കിലും നടത്തം, യോഗ തുടങ്ങി ഓരോ വ്യായാമങ്ങളും ശീലമാക്കി. പ്രാർഥനയും ധ്യാനവും മനസ്സിനു നല്ല ഉണർവും നൽകും. മറ്റ് രോഗികളിൽ നിന്നും അകലം പാലിച്ചു. ക്രിയാത്മകമായ കാര്യങ്ങളിൽ ശ്രദ്ധ ചെലുത്തിയതിനാൽ 14 ദിവസം കടന്നു പോയത് അറിഞ്ഞില്ല. തിരികെയെത്തി 14 ദിവസം വീണ്ടും വീട്ടിലും ക്വാറന്റീനിലായിരുന്നു.

കോവിഡ് വന്നതും പോയതും ഞാൻ അറിഞ്ഞില്ല എന്നു വേണം പറയാൻ. എന്റെ 28 ദിവസത്തെ ക്വാറന്റീൻ കാലം ഞാൻ ആസ്വദിക്കുകയാണ് ചെയ്തത്. ഓരോ ദിനങ്ങളും ക്യാമറയിൽ പകർത്തി യൂ ട്യൂബിൽ ഇടുകയും ചെയ്തു. മറ്റുള്ളവർക്ക് കോവിഡിനോടുള്ള ഭയം മാറ്റാൻ എന്റെ വ്ലോഗ് ഉപകാരപ്രദമാകട്ടെയെന്ന് കരുതി. മനസിനെ തളർത്താതെ നല്ല ആത്മവിശ്വാസത്തോടെയും കരുതലോടെയും പ്രവർത്തിച്ചാൽ തന്നെ നമുക്ക് കോവിഡിനെ അതിജീവിക്കാൻ കഴിയുമെന്നത് എന്റെ ജീവിതാനുഭവമാണ്. അതുകൊണ്ട് ' Be postive in life to be Covid-19 negative'.