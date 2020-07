വ്യാജ സന്ദേശം പ്രചരിപ്പിച്ചാൽ ഒരു വർഷം തടവ്

View this post on Instagram

مخاطر كبيرة لنشر الاشاعات وتداول الأخبار الكاذبة وعقوبات رادعة في سبيل تأمين مجتمعنا. Spreading rumours & circulating fake news badly affect society… Legal consequences are in place to deter such irresponsible actions #نيابة_دبي #ثقافة_قانونية