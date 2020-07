യുഎഇയിൽ തിരിച്ചെത്തുന്ന പ്രവാസികൾ കോവിഡ് നെഗറ്റീവ് ഫലം ലഭിക്കും വരെ ക്വാറന്റീനിൽ കഴിയണം

ദുബായ് ∙ കോവിഡ്–19നെ തുടർന്ന് യുഎഇയിലെ താമസ കുടിയേറ്റ (എമിഗ്രേഷൻ) വിഭാഗത്തിലെ നിയന്ത്രണങ്ങളെയും നടപടികളെയും കുറിച്ച് പ്രവാസികൾക്ക് ഒട്ടേറെ സംശയങ്ങളുണ്ട്. ഇവ ദൂരീകരിക്കാൻ എമിഗ്രേഷൻ, ദുബായ് ആരോഗ്യ വകുപ്പ് എന്നിവയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ദുബായ് മീഡിയാ ഒാഫീസ് മുന്നോട്ടുവന്നു. ഇന്ത്യയടക്കമുള്ള വിദേശ രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്ന് ദുബായിലെത്തുന്ന യുഎഇ താമസ വീസക്കാർ വിമാനത്താവളത്തിൽ നടത്തുന്ന കോവിഡ്–19 പരിശോധനയുടെ നെഗറ്റീവ് ഫലം ലഭിക്കുന്നതുവരെ ക്വാറന്റീനിൽ കഴിയണമെന്ന് അധികൃതർ വ്യക്തമാക്കി.

െഎസിഎ വെബ് സൈറ്റ്

യുഎഇ താമസ വീസയുള്ളവർ വിദേശങ്ങളില്‍ നിന്ന് ദുബായ് രാജ്യാന്തര വിമാനത്താവളം വഴി തിരിച്ചുവരാനുള്ള അനുമതിക്കായി െഎസിഎ വെബ് സൈറ്റിലും ദുബായ് താമസ വീസക്കാർ ജിഡിആർഎഫ്എ(GDRFA Dubai) വെബ്സൈറ്റിലുമാണ് അപേക്ഷ നൽകേണ്ടത്. അനുമതി ലഭിച്ചാൽ എമിറേറ്റ്സ് എയർലൈൻ, ഫ്ലൈ ദുബായ് അടക്കമുള്ള വിമാനങ്ങളിൽ ടിക്കറ്റ് ബുക്ക് ചെയ്യാം.

ദുബായ് വിമാനത്താവളം 2 അനുമതികളും സ്വീകരിക്കും. തൗജുദി സർവീസ് വഴിയാണ് ഒരാൾ അനുമതി കരസ്ഥമാക്കിയതെങ്കിൽ വീണ്ടും െഎസിഎ അനുമതി ആവശ്യമില്ല. ദുബായ് താമസ വീസയുള്ളവർ ദുബായ് താമസ കുടിയേറ്റ വിഭാഗത്തിൻ്റെ(GDRFA Dubai) വെബ്സൈറ്റ് വഴിയും അനുമതി വാങ്ങാം. കോവിഡ്–19 പിസിആർ പരിശോധന നടത്തി നെഗറ്റീവ് റിപോർട് നിർബന്ധമാണ്. ഇത് 96 മണിക്കൂറിനുള്ളതായിരിക്കണം.

12 രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്നുള്ളവർക്ക് നിർബന്ധം

ഇന്ത്യയുൾപ്പെടെ 12 രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്ന് യുഎഇയിലേയ്ക്ക് വരുന്നവർക്ക് കോവിഡ് നെഗറ്റീവ് സർടിഫിക്കറ്റ് നിർബന്ധമാണെന്ന് എമിറേറ്റ്സ് അധികൃതർ ആവർത്തിച്ചു.

യുഎഇ സ്വദേശികൾക്കും പ്രവാസികൾക്കും ദുബായ് വിമാനത്താവളത്തിൽ പിസിആർ പരിശോധന നിർബന്ധമാണ്. ഇത് സൗജന്യമായാണ് നൽകുന്നത്. തങ്ങളുടെ ആരോഗ്യം സംബന്ധിച്ച സത്യവാങ് മൂലത്തിൽ യാത്രക്കാർ ഒപ്പിടണം. ഇൗ അപേക്ഷാ ഫോറം COVID-19 DXB SMART APP ൽ ലഭ്യമാണ്.

ക്വാറൻ്റീൻ

ദുബായ് വിമാനത്താവളത്തിൽ നടത്തിയ കോവിഡ് പരിശോധന നെഗറ്റീവ് ആകുന്നതുവരെ ക്വാറൻ്റീനിൽ നിൽക്കേണ്ടത് നിർബന്ധമാണ്. യുഎഇ സ്വദേശികൾക്കും പ്രവാസികൾക്കും ഇത് ബാധകം. ടൂറിസ്റ്റ് വീസയിൽ വരുന്നവർക്ക് നെഗറ്റീവ് സർടിഫിക്കറ്റ് കാണിച്ചാൽ യാത്രാ നിയന്ത്രണങ്ങളൊന്നുമില്ല.

English Summary: Returnees needs to be in quarantine till confirms covid negative