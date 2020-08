ദോഹ ∙ കേരളത്തില്‍ നിന്ന് ഖത്തറിലേക്ക് തിരികെയെത്താന്‍ ആഗ്രഹിക്കുന്ന പ്രവാസികള്‍ക്കായി ഇന്‍കാസ് ഖത്തര്‍ ചാര്‍ട്ടേഡ് വിമാന സര്‍വീസ് നടത്തുന്നു. മടങ്ങിയെത്താന്‍ ആഗ്രഹിക്കുന്നവര്‍ക്ക് റജിസ്റ്റര്‍ ചെയ്യാം.

ആഭ്യന്തര മന്ത്രാലയത്തിന്റെ എക്‌സ്‌പെഷണല്‍ റീ എന്‍ട്രി പെര്‍മിറ്റ് ലഭിച്ചവര്‍ക്ക് ഇന്‍കാസിന്റെ https://tinyurl.com/todoha എന്ന ഗൂഗിള്‍ ലിങ്കില്‍ യാത്രാവിവരങ്ങള്‍ റജിസ്റ്റര്‍ ചെയ്യാം. മടങ്ങി എത്തുന്നവര്‍ ഖത്തര്‍ സര്‍ക്കാര്‍ നിര്‍ദേശിച്ചിരിക്കുന്ന ക്വാറന്റീന്‍ വ്യവസ്ഥകള്‍ നിര്‍ബന്ധമായും പാലിച്ചിരിക്കണം.

യാത്രാ തീയതി, ടിക്കറ്റ് നിരക്ക് എന്നിവ സംബന്ധിച്ച വിവരങ്ങള്‍ യഥാസമയം അപേക്ഷകരെ അറിയിക്കുമെന്ന് ഇന്‍കാസ് ഖത്തര്‍ വാര്‍ത്താക്കുറിപ്പില്‍ അറിയിച്ചു. ബന്ധപ്പെട്ട സര്‍ക്കാരുകളുടെ അനുമതി ലഭിച്ച ശേഷം മാത്രമേ ചാര്‍ട്ടേഡ് വിമാന സര്‍വീസ് ആരംഭിക്കുകയുള്ളു. കൂടുതല്‍ വിവരങ്ങള്‍ക്ക്: സിറാജ് പാലൂര്‍ (+974 5594 1189), കരീം നടക്കല്‍ (+974 6641 5368), കേശവദാസ് (+974 66 777 825).

