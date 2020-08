അറബ് ലോകത്തെ സമാധാനത്തിനുള്ള ആദ്യ ആണവോർജ നിർമാണ രാജ്യമെന്ന ഖ്യാതി യുഎഇക്ക്

അബുദാബി ∙ അറബ് ലോകത്തെ സമാധാനത്തിനുള്ള ആദ്യത്തെ ആണവോർജ നിർമാണ രാജ്യമെന്ന ഖ്യാതി ഇനി യുഎഇക്ക്. യുഎഇ അൽ ദഫ്റയിലെ ബറക ആണവോർജ പ്ലാന്റ് പ്രവർത്തന സജ്ജമായതായി യുഎഇ വൈസ് പ്രസിഡന്റും പ്രധാനമന്ത്രിയും ദുബായ് ഭരണാധികാരിയുമായ ഷെയ്ഖ് മുഹമ്മദ് ബിൻ റാഷിദ് അൽ മക്തൂം പ്രഖ്യാപിച്ചു. പ്ലാന്റിന്റെ പ്രവർത്തനം വിജയകരമായി നടന്നതായി അദ്ദേഹം ട്വീറ്റ് ചെയ്തു.

അബുദാബി കിരീടാവകാശിയും യുഎഇ സായുധ സേനയുടെ ഉപ സർവ സൈന്യാധിപനുമായ ഷെയ്ഖ് മുഹമ്മദ് ബിൻ സായിദ് അൽ നഹ്യാനെ ഇൗ നേട്ടത്തിൽ ഷെയ്ഖ് മുഹമ്മദ് പ്രകീർത്തിച്ചു. നിർമാണം പൂർത്തിയായി അഞ്ച് മാസം കഴിഞ്ഞാണ് പ്ലാന്റ് പ്രവർത്തനം ആരംഭിച്ചത്. എമിറേറ്റ്സ് ന്യൂക്ലിയർ കോർപറേഷന് കീഴിലുള്ള നവാഹ് എനർജി കമ്പനിക്കാണ് ബറക പ്ലാന്റിന്റെ പ്രവർത്തന മേൽനോട്ടം. 4 ഉൗർജ സ്റ്റേഷനുകൾ പ്രവർത്തിപ്പിക്കുകയാണ് ഉദ്ദേശ്യം. ഇത് രാജ്യത്തിന്റെ വൈദ്യുതി ആവശ്യങ്ങളെ സുരക്ഷിതമായും അന്തരീക്ഷ മലിനീകരണമില്ലാതെയും സഹായിക്കും. അറബ് മേഖലയുടെ ശാസ്ത്ര വഴികൾ മികച്ചതാണെന്ന് ഇത് തെളിയിച്ചതായും ഷെയ്ഖ് മുഹമ്മദ് വ്യക്തമാക്കി.

English Summary: UAE becomes first Arab nation to produce nuclear energy