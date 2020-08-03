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നിര്യാണത്തിൽ അനുശോചിച്ചു

മനോരമ ലേഖകൻ

മനാമ ∙ ചലച്ചിത്രതാരം അനിൽ മുരളിയുടെ നിര്യാണത്തിൽ ബഹ്റൈൻ ലാൽ കെയേഴ്സ് ഭാരവാഹികളായ ജഗത് കൃഷ്ണകുമാർ, എഫ്.എം.ഫൈസൽ, ഷൈജു എന്നിവർ അനുശോചിച്ചു.
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