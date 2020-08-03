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മത്സരങ്ങൾ 15ന്

മനോരമ ലേഖകൻ

ദുബായ് ∙ കോവിഡിനെ തുടർന്ന് ലോകത്തെ തന്നെ ആദ്യത്തെ സ്കീയിങ്, സ്നോബോർഡ് മത്സരം സംഘടിപ്പിക്കുകയാണ് ദുബായ്. മാൾ ഓഫ് എമിറേറ്റ്സിലെ ‘സ്കീ ദുബായിൽ’ 15ന് രാവിലെ പത്തു മുതൽ മത്സരം അരങ്ങേറും.
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