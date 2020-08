പി.കെ. ചൗധരിക്ക് ഇന്ത്യൻ ക്ലബ് ബഹ്റൈന്റെ ആദരം

മനാമ ∙ ബഹ്റൈനിൽ നിന്നു മടങ്ങുന്ന ഇന്ത്യൻ എംബസി സെക്കൻഡ് സെക്രട്ടറി പ്രദീപ് കുമാർ ചൗധരിയെ ഇന്ത്യൻ ക്ലബ് ബഹ്റൈൻ ആദരിച്ചു. ഇന്ത്യയിൽ പുതിയ ദൗത്യം ഏറ്റെടുക്കാനൊരുങ്ങുന്ന പ്രദീപ് കുമാർ ചൗധരിയെ ഇന്ത്യൻ ക്ലബ് ബഹ്റൈൻ പ്രസിഡന്റ് സ്റ്റാലിൻ ജോസഫ്, ജനറൽ സെക്രട്ടറി ജോബ് എം.ജെ, ആക്ടിങ് ട്രഷറർ വിനോദ് തമ്പി എന്നിവർ ചേർന്നാണ് ആദരിച്ചത്. ഇന്ത്യൻ ക്ലബിനെ പ്രതിനിധീകരിച്ച് പ്രസിഡന്റ് സ്റ്റാലിൻ ജോസഫ്, പ്രദീപ് കുമാർ ചൗധരിക്ക് മെമന്റോ സമ്മാനിച്ചു. ഇന്ത്യൻ ക്ലബിന്റെ സാമൂഹിക സേവന പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കു നൽകിയ പിന്തുണയ്ക്ക് അധികൃതർ നന്ദി അറിയിച്ചു.

English Summary: The Indian Club Bahrain honoured Second Secretary of Indian Embassy to Bahrain Pradeep Kumar Chowdhury