മലയാളം പാട്ടിന്റെ താളത്തിൽ വർക്ക് ഔട്ട് ചെയ്ത് ജഡേജ; ദുബായിൽ നിന്നുള്ള വിഡിയോ വൈറൽ

ദുബായ് ∙ അടിപൊളി മലയാളം ഗാനത്തോടൊപ്പം ‘വർക്ക് ഔട്’ ചെയ്യുന്ന ഇന്ത്യൻ ക്രിക്കറ്റ് താരം രവീന്ദ്ര ജഡേജയുടെ വിഡിയോ വൈറലായി. ഇന്ത്യൻ പ്രിമിയർ ലീഗിൽ (െഎപിഎൽ) പങ്കെടുക്കാൻ ചെന്നൈ സൂപ്പർ കിങ്സിന്റെ താരമായി യുഎഇയിലെത്തിയ അദ്ദേഹം ദുബായിലെ താജ് ഹോട്ടൽ മുറിയിൽ വ്യായാമം ചെയ്യുന്നതാണ് വിഡിയോ. ചെന്നൈ സൂപ്പർകിങ്സിന്റെ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം പേജിലാണ് ‘You know you're in Dubai when you work out to Mallu songs! 😂 @ravindra.jadeja #WhistlePodu’ എന്ന കുറിപ്പോടെ വിഡിയോ ഉള്ളത്. പള്ളിവാള് ഭദ്രവടക്കം എന്നു തുടങ്ങുന്ന നാടൻപാട്ടാണ് ജഡേജ വ്യായാമം ചെയ്യുമ്പോൾ പശ്ചാത്തലത്തിൽ കേൾക്കുന്നത്. ഇൗ ഹിറ്റ് ഗാനം മലയാളികളോടൊപ്പം ഇതര സംസ്ഥാനക്കാര്‍ക്കും ഏറെ ഇഷ്ടപ്പെട്ടതാണ്.



ഐപിഎല്ലിൽ പങ്കെടുക്കാനായി മുംബൈ ഇന്ത്യൻ, ചെന്നൈ സൂപ്പർ കിങ്സ്, ബാംഗ്ലൂർ റോയൽ ചലഞ്ചേഴ്സ്, കൊൽക്കത്ത നൈറ്റ് റൈഡേഴ്സ്, രാജസ്ഥാൻ റോയൽസ്, കിങ്സ് ഇലവൻ പഞ്ചാബ്, ഡല്‍ഹി ക്യാപിറ്റൽസ്, സൺറൈസേഴ്സ് ഹൈദരബാദ് എന്നീ ടീമുകൾ യുഎഇയിൽ എത്തിയിട്ടുണ്ട്. വരവറിയിച്ച് യുഎഇയിൽ നിന്നുള്ള ചിത്രങ്ങൾ താരങ്ങൾ സമൂഹ മാധ്യമങ്ങളിൽ പങ്കുവയ്ക്കുന്നുണ്ട്. റോയൽ ചലഞ്ചേഴ്സ് ബാംഗ്ലൂർ ടീം ക്യാപ്റ്റൻ വിരാട് കോലി യുഎഇയിലെത്തിയ ഉടൻ തന്നെ ദുബായ് പശ്ചാത്തലത്തിൽ തംസ് അപ്പ് കാണിച്ച് നിൽക്കുന്ന ചിത്രം ട്വീറ്റ് ചെയ്തിരുന്നു.

ലോകത്തെ ഏറ്റവും ആഡ‍ംബര ഹോട്ടലുകളിൽ ചിലതിലാണ് ടീമുകൾ യുഎഇയിൽ താമസിക്കുന്നത്. ദുബായിലെയും അബുദാബിയിലെയും ഹോട്ടലുകളും റിസോർട്ടുകളുമാണ് ഇതിന് തിരഞ്ഞെടുത്തിരിക്കുന്നത്. ടൂർണമെന്റിന് മുന്നോടിയായുള്ള പരിശീലനത്തിനും വ്യായാമത്തിനും സംവിധാനങ്ങളുള്ള, കളിക്കാര്‍ക്കും ഉദ്യോഗസ്ഥര്‍ക്കും മാനസികോല്ലാസം പ്രദാനം നൽകുന്ന അന്തരീക്ഷമുള്ള സുരക്ഷിത താമസയിടങ്ങളാണ് ഇവ.

റോയൽ ചലഞ്ചേഴ്സ് ദുബായിലെ വാൽഡോഫ് അസ്റ്റോറിയ ഹോട്ടലിലാണ് താമസിക്കുന്നത്. അബുദാബിയിലെ റിട്സ് –കാൾടനാണ് ഷാരൂഖ് ഖാന്റെ ഉടമസ്ഥതയിലുള്ള കൊല്‍ക്കത്ത നൈറ്റ് റൈഡേഴ്സ് തിരഞ്ഞെടുത്തിരിക്കുന്നത്. മുംബൈ ഇന്ത്യൻസും തലസ്ഥാന നഗരിയിൽ തന്നെയാണ് താമസമൊരുക്കിയത്. സാദിയാത് ദ്വീപിലെ സെന്റ് റെജിസ് ഹോട്ടലിൽ രോഹിത് ശർമയുടെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള സംഘം ക്വാറന്റീനിലാണ്. വാട്ടർഫ്രണ്ട് പശ്ചാത്തലത്തിലുള്ള ദ് റിട്സ്–കാൾടണിലാണ് സൺറൈസേഴ്സ് ഹൈദരാബാദ് താമസിക്കുന്നു. ദുബായ് ദ് പാം റിസോർട്ടിലെ സോഫി ടെല്ലിലാണ് കിങ്സ് ഇലവൻ പഞ്ചാബ് താമസിക്കുന്നത്.



അതേസമയം, ഇന്ത്യൻ ക്രിക്കറ്റ് കൺട്രോൾ ബോർഡ് (ബിസിസിഐ) ഉദ്യോഗസ്ഥർ താമസിക്കുക ദുബായിലെ ദ് ഒബ് റോയി ഹോട്ടലിലാണ്. സെപ്റ്റംബർ 19 മുതൽ നവംബർ 10 വരെ അബുദാബി, ദുബായ്, ഷാർജ സ്റ്റേഡിയങ്ങളിലാണ് െഎപിഎൽ അരങ്ങേറുക. 53 ദിവസങ്ങളിലായി ആകെ 60 മത്സരങ്ങള്‍ നടക്കും.