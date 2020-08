ബ്രിട്ടനിലെ ജിസിഎസ്ഇ പരീക്ഷയിൽ മുഴുവൻ വിഷയങ്ങൾക്കും എ സ്റ്റാർ നേടി മെഹ്നാസ് മുസ്തഫ

ദുബായ് ∙ ബ്രിട്ടനിലെ ജിസിഎസ്ഇ പരീക്ഷയിൽ മുഴുവൻ വിഷയങ്ങൾക്കും എ സ്റ്റാർ നേടിയ മെഹ്നാസ് മുസ്തഫ മലയാളികൾക്ക് അഭിമാനമായി. മെഹ്നാസിന്റെ നേട്ടത്തിൽ യുഎഇയിലെ ബന്ധുക്കൾക്കും ഏറെ ആഹ്ലാദം.

2000ൽ ദുബായിൽ നിന്ന് ഇംഗ്ലണ്ടിലേക്ക് പോയതാണ് മെഹ്നാസിന്റെ പിതാവ് മുസ്തഫ. ഡാഗെൻഹാമിലെ റിച്ചാഡ്സൺ കമ്മ്യൂണിറ്റി സ്കൂളിൽ പഠിച്ച മെഹ്നാസ് സ്കൂളിന്റെ ഹെഡ് ഗേളുമാണ്. സിക്സ്ത് ഫോംസിൽ നിന്ന് സ്കോളർഷിപ്പുകളും നേടിയിട്ടുണ്ട്.

കാർ കമ്പനിയിൽ ജോലി ചെയ്യുന്ന തൃശൂർ ഗുരുവായൂർ തൈക്കാട് തട്ടായിൽ ഹൗസിൽ മുസ്തഫയുടെയും ടീച്ചിങ് അസിസ്റ്റന്റ് നിഷിയുടെയും മൂത്ത മകളാണ്. ട്യൂഷനുമില്ലാതെ സ്വന്തമായി നോട്ടു തയ്യാറാക്കി പഠിച്ചാണ് മകൾ ഈ നേട്ടം സ്വന്തമാക്കിയതെന്ന് പിതാവ് മുസ്തഫ പറഞ്ഞു. ഐഎഫ്എസ് സ്വപ്നം കാണുന്ന മെഹ്നാസ് അതിനുള്ള തയ്യാറെടുപ്പുകളിലുമാണ്. സഹോദരി മെഹ്റിൻ മൂന്നാം വർഷ വിദ്യാർഥി.

English Summary: Mehnas Musthafa gets all A star in Britian GCSE exam