ദുബായ് കിരീടാവകാശിയുടെ മെഴ്സിഡസിന്റെ ബോണറ്റിൽ കൂടുകൂട്ടിയ പ്രാവിൻ കുഞ്ഞുങ്ങൾ ചിറകുവിടർത്തി

ദുബായ് ∙ കണ്ണിന് കുളിർമയുള്ള കാഴ്ചയൊരുക്കി സമാധാനത്തിന്റെ ആ പ്രാവിൻ കുഞ്ഞുങ്ങൾ ചിറകുവിടർത്തി. ദുബായ് കിരീടാവകാശിയും എക്സിക്യുട്ടീവ് കൗൺസിൽ ചെയർമാനുമായ ഷെയ്ഖ് ഹംദാൻ ബിൻ മുഹമ്മദ് ബിൻ റാഷിദ് അൽ മക്തൂമിന്റെ പാർക്ക് ചെയ്ത മെഴ്സിഡസ് എസ് യുവിയുടെ ബോണറ്റിൽ കൂടുകൂട്ടിയ പ്രാവിൻകുഞ്ഞുങ്ങളാണ് പറന്നുതുടങ്ങിയത്.

പ്രാവ് കൂടൊരുക്കിയതും മുട്ടയിട്ടതും വിരിഞ്ഞതുമെല്ലാം ഷെയ്ഖ് ഹംദാൻ കഴിഞ്ഞമാസം ആദ്യം മുതൽ സമൂഹ മാധ്യമത്തിലൂടെ പങ്കുവച്ചിരുന്നു. മനോഹരമായ ഇൗ ദൃശ്യങ്ങൾ വൈറലാവുകയും ചെയ്തു. ഇപ്പോൾ അതേ പക്ഷിക്കുഞ്ഞുങ്ങളെ അമ്മക്കിളി താലോലിക്കുന്നതും അവ കൂട്ടിൽ നിന്ന് പറന്നുയരുന്നതും അമ്മപ്രാവ് കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് ഇര നൽകുന്നതും മറ്റുമുള്ള പുതിയ വീഡിയോയും പങ്കുവച്ചിരിക്കുന്നു.

English Summary: Birds that hatched on Sheikh Hamdan’s SUV grow up and fly away