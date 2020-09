വാക്സീൻ സ്വീകരിച്ച് ബഹ്റൈൻ കിരീടാവകാശിയും; കോവിഡ് പരീക്ഷണത്തിൽ പങ്കാളിയായി

View this post on Instagram

صاحب السمو الملكي الأمير ⁧‫#سلمان_بن_حمد‬⁩ آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، يتطوع في التجارب السريرية الثالثة للقاح كورونا (كوفيد-19) ‏⁧‫#لأجل_الإنسانية‬⁩