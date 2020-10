കോവിഡ് കാലത്ത് വ്യാജ വാർത്തകൾ പ്രചരിപ്പിക്കുന്നത് രോഗം; ഇക്കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കാം

അജ്മാൻ ∙ കോവിഡ് 19 കാലത്ത് വ്യാജ വാർത്തകൾ പ്രചരിപ്പിക്കുന്നത് ഒരു രോഗമാണെന്ന് പ്രവാസി മലയാളി ഡോക്ടർ. അജ്മാൻ മെട്രോ മെഡിക്കൽ സെന്ററിലെ സ്പെഷ്യലിസ്റ്റ് പീഡിയാട്രീഷ്യനും സാമൂഹിക–ആരോഗ്യ നിരീക്ഷകനുമായ ഡോ.ജമാലുദ്ദീൻ അബൂബക്കറിന്റേതാണ് നിരീക്ഷണം. ദുരിത കാലത്ത് വാർത്താ മഹാമാരിയെയും കരുതിയിരിക്കണമെന്ന് മുന്നറിയിപ്പും നൽകുന്നു. ഡോക്‌ടറുടെ വാക്കുകൾ ഇങ്ങനെ:

മഹാമാരി പൊതുജനാരോഗ്യരംഗത്ത് ഭീഷണി ഉയർത്തുന്ന സമയത്ത് ഉടലെടുക്കുന്ന ഒന്നാണ് വാർത്താമഹാമാരി (ഇൻഫോഡെമിക്). സത്യാസത്യ സമ്മിശ്രവാർത്താ സുനാമിയാണ് ഇൻഫോഡെമിക്. ഭീതിയും അനിശ്ചിതത്വവും ഉൽക്കണ്ഠയും നിലനിൽക്കുന്ന അവസരങ്ങളിൽ രോഗത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ഊഹാപോഹങ്ങൾക്ക് വല്ലാത്ത സാധ്യതയുണ്ട്. ജനങ്ങളിൽ കൃത്യമായി എത്തേണ്ടത് രോഗത്തെക്കുറിച്ചുള്ള സത്യസന്ധമായ വിവരങ്ങളാണ്. എന്നാൽ മനുഷ്യസ്വഭാവത്തിന്റെ പ്രത്യേകതകൾകൊണ്ട് ശരിയായ വിവരങ്ങൾ വ്യാജ മഹാമാരിയിൽ മുങ്ങിപ്പോകുന്നു.

ഇൻഫോഡെമിക്ക് മൂന്നു തരം

ഇൻഫോഡെമിക്കിനെ ഊഹാപോഹങ്ങൾ (rumours), ദുഷ്കീർത്തി (stigma), ഗൂഢാലോചന (conspiracy) എന്നിങ്ങനെ പ്രധാനമായി മൂന്നായി തരം തിരിക്കാം. ഊഹാപോഹങ്ങൾ അധികവും രോഗവ്യാപനം, പ്രതിരോധം, ചികിത്സ എന്നിവയെക്കുറിച്ചാണ്. വെളുത്തുള്ളി കഴിക്കുക, തൊണ്ട സദാ ഈർപ്പമുള്ളതാക്കി വെക്കുക, എരിവും പുളിയും ഉള്ള ഭക്ഷണം ഒഴിവാക്കുക തുടങ്ങിയവ കൊറോണ വ്യാപനത്തെ ചെറുക്കുമെന്ന പ്രചരണമുണ്ടായിരുന്നു.

ബ്ലീച്ച് ലായനിയും ആൾക്കഹോളും ചികിത്സയ്ക്കും പ്രതിരോധത്തിനും നല്ലതാണെന്നും വാർത്തകൾ വന്നിരുന്നു. ഗോമൂത്രവും ചാണകവും കോവിഡിന് മരുന്നായി കൊട്ടിഘോഷിക്കപ്പെട്ടു. ഒട്ടക മൂത്രവും ചെറുനാരങ്ങാനീരും കോവിഡ്-19ന്റെ ചികിത്സക്കായി ചില രാജ്യങ്ങളിൽ നൽകി വരുന്നതായി കേൾവിയുണ്ട്. കൊറോണയെ ഇല്ലാതാക്കാൻ മൂക്കിലും വായിലും നീരാവി ഉപയോഗിക്കാൻ ഡോക്ടർമാർ നിർദ്ദേശിക്കുന്നു എന്ന വാർത്തയും സ്റ്റീം വീക്ക് (steam week) എന്ന പേരിൽ സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിൽ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു.

ശ്വാസം 10 സെക്കൻഡിൽ കൂടുതൽ പിടിച്ചുനിർത്താൻ കഴിഞ്ഞാൽ കോവിഡ് ഇല്ലെന്ന് ഉറപ്പിക്കാം എന്നും കേട്ടുകഴിഞ്ഞു. ഇവക്കൊന്നും യാതൊരു ശാസ്ത്രീയാടിസ്ഥാനവും ഇല്ലെന്നതാണ് വസ്തുത. ആളുകളെ തരം തിരിച്ച് പീഡിപ്പിക്കുന്നു ഒരു പ്രത്യേക വിഭാഗം ആളുകളെയോ സ്ഥലവാസികളെയോ രാജ്യക്കാരെയോ രോഗവ്യാപനത്തിന് കാരണമായി കണ്ട് അവരെ ശാരീരികമായും മാനസികമായും പീഡനത്തിനിരയാകുന്നതിനാണ് ദുഷ്കീർത്തി(Stigma) എന്നു പറയുന്നത്. കോവിഡ് ലോകത്താകമാനംവ്യാപിക്കാൻ തുടങ്ങിയപ്പോൾ അതിന്റെ കാരണം ഏഷ്യൻ വംശജരിൽ ആരോപിക്കപ്പെട്ടു. ഉന്നതശ്രേണിയിൽ ഉള്ളവർപോലും കൊറോണ വൈറസിനെ ചൈനീസ് വൈറസ് എന്നും വുഹാൻ വൈറസ് എന്നും വിളിക്കുന്നത് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിച്ചതാണ്. വാൾ സ്ട്രീറ്റ് ജേണൽ പ്രസിദ്ധീകരിച്ച ഒരു ലേഖനത്തിൻറെ തലക്കെട്ട് ഏഷ്യയിലെ യഥാർത്ഥ ദീനക്കാരനാണ് ചൈന (China is the real sick man of Asia) എന്നാണ്.

ഡോ.ജമാലുദ്ദീൻ അബൂബക്കർ.

ചൈനയിൽനിന്നുള്ള കുട്ടികൾ സ്കൂളിൽനിന്ന് വിട്ടുനിൽക്കണമെന്ന നിർദേശവും നൽകപ്പെട്ടിരുന്നു. ചില സ്ഥലങ്ങളിൽ ഇവർക്ക് ശാരീരികവും മാനസികവുമായ പീഡനങ്ങളും നേരിടേണ്ടിവന്നിട്ടുണ്ട്. ലോക്ഡൗണിനുശേഷം രാജ്യാതിർത്തികൾ തുറക്കുകയും യാത്ര പുന:സ്ഥാപിക്കപ്പെടുകയും ചെയ്തപ്പോൾ ഗൾഫ് നാടുകളിൽ നിന്ന് എത്തുന്നവരുടെ നേരെ മനുഷ്യത്വരഹിതമായ സമീപനം നമ്മുടെ സ്വന്തം കേരളത്തിലും ഉണ്ടായി.

വാർത്താ മഹാമാരിക്കെതിരെയും കരുതിയിരിക്കുക

പ്രശസ്ത അമേരിക്കൻ ഡോക്ടർ ആൻറണി ഫാസൂച്ചി ചൈനയെ സാമ്പത്തികമായി തകർക്കുന്നതിന് പുറത്തുവിട്ടതാണ് കൊറോണ വൈറസ് എന്ന് സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിൽ ദുഷ്പ്രചാരണം ഉണ്ടായിരുന്നു. ഈ വ്യാജവാർത്ത പിൻവലിക്കപ്പെടുന്നതിനുമുമ്പ് 80 ലക്ഷം ആളുകളാണ് അത് വായിച്ചത്. കോവിഡ്-19 വൈറസിനെതിരെ വാക്സീൻ കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നും അതിന്റെ വിപണനത്തിനു വേണ്ടിയാണ് കൊറോണ വൈറസിനെ വ്യാപിപ്പിച്ചത് എന്നും നുണപ്രചാരണം വേറെയും വന്നു. ഈ വാർത്താമഹാമാരിയിൽനിന്ന് നെല്ലും പതിരും തിരിച്ചു ജനങ്ങളിലേക്ക് സത്യസന്ധമായ വാർത്ത എത്തിക്കുക എന്നത് ഭരണകർത്താക്കളുടെയും ആരോഗ്യവിദഗ്ധരുടെയും വാർത്താമാധ്യമങ്ങളുടെയും കർത്തവ്യമാണ്.

നുണപ്രചാരണങ്ങൾ കാട്ടുതീപോലെ പടരുമെന്നതിനാൽ ഇവയൊക്കെ ജനങ്ങളിൽ ഉണ്ടാക്കുന്ന ഉൽക്കണ്ഠയും പരിഭ്രാന്തിയും ഊഹിക്കാവുന്നതാണ്. മഹാമാരിയെപ്പറ്റിയുള്ള സത്യസന്ധമായ സ്ഥിതിവിവരക്കണക്കുകൾ ഫെയ്സ്ബുക്ക്, ട്വിറ്റർ, ഓൺലൈൻ ന്യൂസ് പേപ്പർ തുടങ്ങിയവ വഴി ജനങ്ങളിലേക്ക് എത്തിക്കാവുന്നതാണ്. വ്യാജവാർത്തകൾ തിരിച്ചറിയുക പരിഭ്രാന്തരാവാതിരിക്കുക.

ലോകാരോഗ്യ സംഘടന, സെന്റർ ഫോർ ഡിസീസ് കൺട്രോൾ ആൻഡ് പ്രിവെൻഷൻ (സിഡിസി), സർക്കാരുകൾ പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്ന കോവിഡ് 19 ബുള്ളറ്റിനുകൾ എന്നിവയെ കൊറോണയെക്കുറിച്ചുള്ള ആധികാരികവാർത്തകൾക്കായി ആശ്രയിക്കുക. മഹാമാരിയെ മാത്രമല്ല മഹാമാരി ഭീതിമാരിയാക്കി ലോകത്തെ കൂടുതൽ ദുരന്തങ്ങളിലേക്ക് തള്ളിവിടുന്ന വാർത്താമഹാമാരിക്കെതിരെയും കരുതിയിരിക്കുക.