ജിദ്ദയിലെ ഫ്രഞ്ച് കോൺസുലേറ്റിലെ കാവൽക്കാരനെ കുത്തി പരുക്കേൽപ്പിച്ചു; ഒരാൾ പിടിയിൽ

ജിദ്ദ∙ ജിദ്ദയിലെ ഫ്രഞ്ച് കോൺസുലേറ്റിലെ കാവൽക്കാരനെ കുത്തി പരുക്കേൽപ്പിച്ച സൗദി പൗരനെ പിടികൂടിയതായി സൗദി വാർത്താ ഏജൻസി റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തു. ഇന്ന് രാവിലെയായിരുന്നു സംഭവം. മൂർച്ചയുള്ള ആയുധം ഉപയോഗിച്ച് ഫ്രഞ്ച് കോൺസുലേറ്റ് സുരക്ഷാ ഉദ്യോഗസ്ഥനെ പ്രതി കുത്തുകയായിരുന്നു.

പരുക്കേറ്റ കാവൽക്കാരനെ വിദഗ്ധ ചികിത്സക്കായി ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചതായി പൊലീസ് വക്താവ് മേജർ മുഹമ്മദ് അൽ ഗാംദി പറഞ്ഞു. ഫ്രഞ്ച് എംബസിയും ആക്രമണം സ്ഥിരീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്.

