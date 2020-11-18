റിയാദ്∙ തിരുവനന്തപുരം വെഞ്ഞാറമൂട് സ്വദേശി സുധീനൻ പുരുഷോത്തമൻ (61) ഹൃദയാഘാതം മൂലം റിയാദിലെ മലസിൽ അന്തരിച്ചു. ഭാര്യ: ലത. മക്കൾ: അഖിൽ രാജ്, അരുൺ രാജ്. സംസ്കാരം പിന്നീട് നാട്ടിൽ.
ഹൃദയാഘാതം: മലയാളി റിയാദിൽ മരിച്ചു
മനോരമ ലേഖകൻ
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