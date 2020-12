ജനുവരി രണ്ട് മുതൽ അബുദാബിയിലെ ടോൾ ഗേറ്റുകൾ പ്രവർത്തിക്കും

അബുദാബി ∙ തലസ്ഥാന നഗരിയിലെ ടോൾ ഗേറ്റുകൾ ജനുവരി 2 മുതൽ തിരക്കേറിയ സമയങ്ങളിൽ പ്രവർത്തിക്കുമെന്ന് അധികൃതർ പറഞ്ഞു. ഇതുവരെ റജിസ്റ്റർ ചെയ്യാത്ത വാഹനയുടമകൾ ദർബ് ആപ്പിൽ അക്കൗണ്ട് ആരംഭിക്കണം– https://darb.itc.gov.ae or via the Darb app.



അബുദാബിയിലേയ്ക്കുള്ള നാലു പാലങ്ങളിലെ ദർബ് ടോൾ ഗേറ്റുകളാണ് പ്രവർത്തനമാരംഭിക്കുക. രാവിലെ ഏഴു മുതൽ ഒൻപത് മണി വരെയും വൈകിട്ട് അഞ്ചു മുതൽ ഏഴു മണി വരെയുമാണ് പ്രവർത്തിക്കുക എന്ന് അബുദാബി ഗവ.മീഡിയാ ഒാഫീസ് ട്വീറ്റ് ചെയ്തു. നാല് ദിർഹമായിരിക്കും നിരക്ക്.



സാലിക് ഗേറ്റുകൾ-പാലങ്ങൾ



ഷെയ്ഖ് സായിദ്

ഷെയ്ഖ് ഖലീഫ ബിൻ സായിദ്

അൽ മക്ത

മുസഫ