കുവൈത്ത് സിറ്റി∙ ഗാർഹിക തൊഴിലാളികളെ ഭൃത്യന്മാർ (servants), വേലക്കാർ (maid) എന്നിങ്ങനെ വിളിക്കരുതെന്നും തൊഴിലാളി എന്നു പറഞ്ഞാൽ മതിയെന്നും കുവൈത്ത് വാണിജ്യമന്ത്രാലയം നിർദേശിച്ചു.

അഭിമാനക്ഷതം ഉണ്ടാക്കുന്ന വാക്കുകൾ പരസ്യങ്ങളിൽ പാടില്ല. ഗാർഹിക തൊഴിലാളികളെ തേടിയുള്ള പരസ്യങ്ങളിലെ പ്രയോഗങ്ങൾ സംബന്ധിച്ചാണു നിർദേശം.

വിൽക്കാനുണ്ട് (to sell), വാങ്ങാനുണ്ട് (to buy), ഏൽ‌പിക്കാനുണ്ട് (to assign) എന്നീ പ്രയോഗങ്ങളും പാടില്ല. പകരം സേവനങ്ങളുടെ മാറ്റം (transfer of services) എന്നായിരിക്കണം.