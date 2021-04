കുവൈത്ത് സിറ്റി∙ കുവൈത്തിൽ 12000 വിദേശ എൻ‌ജിനീയർമാരുടെ റജിസ്ട്രേഷൻ അവതാളത്തിലെന്ന് എൻ‌ജിനീയേഴ്സ് സൊസൈറ്റി മേധാവി ഫൈസൽ അൽ അതാൽ.

ബന്ധപ്പെട്ട രാജ്യങ്ങളിൽ കുവൈത്ത് അംഗീകരിക്കുന്ന സംവിധാനങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള അക്രഡിറ്റേഷൻ ഇല്ലാത്തതോ കുവൈത്ത് എൻ‌ജിനീയേഴ്സ് സൊസൈറ്റിയുടെ പരീക്ഷയെ അഭിമുഖീകരിക്കുകയോ ചെയ്യാത്ത കാരണത്താലാണ് ഇതെന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

അവരുടെ കാര്യത്തിൽ സർക്കാർ തീരുമാനം പ്രഖ്യാപിക്കാത്തതിനാൽ സൊസൈറ്റി ആശയക്കുഴപ്പത്തിലാണ്. ഒട്ടേറെ പേരുടെ ബിരുദം അക്രഡിറ്റേഷൻ ഇല്ലാത്തതാണ്. അതേസമയം ഏതൊക്കെയാണ് വ്യാജം എന്ന് നിർവചിക്കാനും കഴിയില്ലെന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. സൊസൈറ്റി നൽകുന്ന To Whome It May Concern certificate ചിലർ വ്യാജമായി നിർമിച്ചതായി കണ്ടെത്തിയെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

സംശയം തോന്നിയ സർട്ടിഫിക്കറ്റുകളിൽ നിയമനടപടി ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതിൽ ചിലരെങ്കിലും രാജ്യം വിട്ടുപോയതായാണ് വിവരമെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി.