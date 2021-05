കുവൈത്ത് സിറ്റി∙ ജൂൺ 18നുള്ള രാജ്യാന്തര യോഗാ ദിനാഘോഷത്തിന്റെ മുന്നോടിയായി ഇന്ത്യൻ എംബസി ഫോട്ടോ/വിഡിയോ മത്സരം നടത്തും. Be With Yoga, Be at Home എന്നതാണ് ഫോട്ടോ മത്സരത്തിന്റെ വിഷയം. വിഡിയോ മത്സരം My Family and Yoga Time എന്ന വിഷയത്തിലാണ്.

എൻ‌ട്രികൾ edu.kuwait@mea.gov.in എന്ന വിലാസത്തിൽ ജൂൺ 10 ന് മുൻപ് അയയ്ക്കണം.

എൻ‌ട്രികൾ എംബസിയുടെ സമൂഹ മാധ്യമങ്ങളിൽ ഉൾപ്പെടുത്തും എൻ‌ട്രികൾക്കൊപ്പം പേര്, ഏത് രാജ്യക്കാരൻ എന്നത്, പാസ്പോർട്ട് നമ്പർ, ജനന തീയതി, ബന്ധപ്പെടേണ്ട ഫോൺ നമ്പർ, ഇമെയിൽ ഐഡി എന്നിവയും ചേർത്തിരിക്കണം.