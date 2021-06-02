റിയാദ്∙ കൊല്ലം പത്തനാപുരം പട്ടാഴി സ്വദേശി ബിജു ജോർജ് (54) റിയാദിൽ അന്തരിച്ചു. തുവൈക്കിൽ സൂപ്പർമാർക്കറ്റ് ജീവനക്കാരനായിരുന്നു. പരേതനായ ജോർജിന്റെയും തങ്കമ്മയുടെയും മകനാണ്. ഭാര്യ: മിനി. മകൻ: അഖിൽ. സംസ്കാരം പിന്നീട് നാട്ടിൽ.
അന്തരിച്ചു
മനോരമ ലേഖകൻ
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