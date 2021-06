അമ്മയെ കോവിഡ് കവർന്നു, അന്ത്യ കർമങ്ങൾ ചെയ്തത് ജെറീന; ദുബായിൽ ഈ കുഞ്ഞ് തനിച്ചാണ്

ദുബായ് ∙ കോവിഡ് തട്ടിയെടുത്ത ഉറ്റ കൂട്ടുകാരിയുടെ അന്ത്യ കർമങ്ങൾ നിർവഹിക്കുന്നതിൽ മതത്തിന്റെയോ ആചാരത്തിന്റെയോ അതിർവരമ്പുകൾ അറബ് നാട്ടിലും ജെറീനാ ബീഗത്തിന് തടസ്സമായില്ല. ജബൽ അലിയിലെ ഹിന്ദു ശ്മശാനത്തിൽ നാട്ടുകാരി കൂടിയായ ഭാരതി(40)യുടെ മൃതദേഹം കത്തിയമരുമ്പോൾ മുസ്‌ലിം മതവിശ്വാസക്കാരിയായ ജെറീനയുടെ കൈകളിൽ അമ്മ നഷ്ടപ്പെട്ടതോടെ അനാഥനായ ആ നിഷ്കളങ്ക ബാല്യവുമുണ്ടായിരുന്നു; പത്തുമാസം മാത്രം പ്രായമുള്ള ദേവേഷ് വേലവൻ. കുട്ടിയെ എത്രയും പെട്ടെന്ന് സുരക്ഷിതമായി നാട്ടിലെത്തിക്കുകയാണ് ജെറീനാ ബീഗത്തിന്റെ ഇനിയുള്ള ലക്ഷ്യം. അതിനായി മനോരമ ഒാൺലൈൻ വഴി ഇന്ത്യൻ കോൺസുലേറ്റിന്റെ സഹായം തേടുകയാണ് ഇൗ യുവതി.

ഭാരതി, ഭാരതിയുടെ അന്ത്യകർമങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന ജെറീനാ ബീഗം.

കഴിഞ്ഞ മാസം 29 നാണ് തമിഴ്നാട് തിരുച്ചിറപ്പള്ളി സ്വദേശിനി ഭാരതി ദുബായിൽ കോവിഡ് ബാധിച്ചു മരിച്ചത്. കോവിഡെന്താണെന്നും അത് ഭൂമിയിൽ തീർക്കുന്ന വിപത്തെന്തെന്നും അറിയാനുളള പ്രായമാകാത്ത മകനെ ഇൗ ഭൂമിയിൽ ഒറ്റയ്ക്കാക്കി അവർ യാത്രയായി. ഭാരതിക്ക് നാട്ടിൽ ഭർത്താവും മറ്റൊരു കുട്ടിയുമുണ്ട്. എന്നാൽ, ജോലിക്ക് പോകാത്ത ഭർത്താവ് ഉത്തരവാദിത്തത്തിൽ നിന്നകന്ന് നടക്കുന്നതിനാൽ കുടുംബം പട്ടിണിയിലായി. മക്കളുടെ വിശപ്പിന്റെ വിളി സഹിക്കാന്‍ വയ്യാതായാപ്പോൾ ശരീരത്തിലുണ്ടായിരുന്ന പൊന്നിൻ തരികൾ വിറ്റും പലരോടും കടം വാങ്ങിയും സന്ദർശക വീസയും വിമാന ടിക്കറ്റും സംഘടിപ്പിച്ച് ഇൗ വർഷം മാർച്ചിൽ ഉപജീവനം തേടി വീണ്ടും യുഎഇയിലെത്തി.



വീട്ടുജോലി ചെയ്ത് നാട്ടിലെ കുടുംബത്തെ പോറ്റുകയായിരുന്നു ഉദ്ദേശ്യം. കൂടെപ്പിറപ്പ് പോലെ സ്നേഹിക്കുന്ന ജെറീന ബീഗത്തിനൊപ്പം കുടുസ്സുമുറിയിൽ താമസിച്ച് ജോലി അന്വേഷിക്കുന്നതിനിടെയായിരുന്നു മഹാമാരി നിഷ്കരുണം ഇൗ യുവതിയുടെ ജീവനെടുത്തത്.



ജെറീനാ ബീഗം.

ആത്മാർഥ സുഹൃത്തിന്റെ വിയോഗം തളർത്തി



ആത്മാർഥ സുഹൃത്തിന്റെ വിയോഗം ഏറെ തളർത്തിയത് ജെറീനാ ബീഗത്തിനെയായിരുന്നു. മറ്റൊന്നും ആലോചിക്കാതെ ഭാരതിയുടെ അന്ത്യ കർമങ്ങൾക്ക് നേതൃത്വം നൽകിയ ശേഷം അമ്മയുടെ വിടവ് നികത്തി ജെറീന ബീഗം ദേവേഷിന് മാതൃസ്നേഹം നൽകി. അവനെ കുളിപ്പിക്കുകയും ഭക്ഷണം കഴിപ്പിക്കുകയും കളിപ്പിക്കുകയും ഉടുപ്പിടുവിക്കുകയും ഉറക്കുകയുമെല്ലാം ഇൗ കൂട്ടുകാരി തന്നെ. ദുബായിൽ വീട്ടുജോലിക്കാരിയായ ജെറീന പക്ഷേ, പുറത്തേയ്ക്ക് പോകുമ്പോൾ തൊട്ടടുത്തുള്ള ഒരു ശ്രീലങ്കൻ യുവതിയെയാണ് ദേവേഷിനെ നോക്കാൻ ഏൽപ്പിക്കുന്നത്. ജോലി കഴിഞ്ഞ് മടങ്ങുവോളം കുട്ടിയെ ഒാർത്ത് ഇൗ യുവതിയുടെ മനസ്സ് വിങ്ങും. എങ്ങനെയെങ്കിലും കുട്ടിയെ നാട്ടിലുളള ബന്ധുക്കളുടെ അടുത്തെത്തിക്കണമെന്നാണ് ആഗ്രഹം.

ദേവേഷ് ജെറീനാ ബീഗത്തിനോടൊപ്പം

ജീവിത വഴി തേടി അലച്ചിൽ; ഒടുവിൽ...

കഴിഞ്ഞ 10 വർഷത്തിലേറെയായി ജീവിതം കരുപ്പിടിപ്പിക്കാനുളള ഓട്ടത്തിലായിരുന്നു ഭാരതി. ബന്ധുക്കളുടെയും നാട്ടുകാരുടെയും എതിർപ്പുകളെ മറികടന്നായിരുന്നു പ്രണയത്തിൽ ഉറച്ചുനിന്നത്. ഇതോടെ എങ്ങുനിന്നും ശകാരങ്ങളുയർന്നു. ഒറ്റപ്പെടുത്തലിൽ വീർപ്പുമുട്ടി. പുറകോട്ട് നടക്കാൻ അന്ന് ഭാരതി തയാറല്ലായിരുന്നു. ഒടുവിൽ പ്രേമബന്ധം വിജയിച്ചപ്പോൾ തന്റെയും ഭർത്താവിന്റെയും കുംടുംബങ്ങള്‍ ഭാരതിയെ അകറ്റി നിർത്തി. വലിയ സ്വപ്നങ്ങളുമായി ദാമ്പത്യ ജീവിതം ആരംഭിച്ച ഭാരതിയെ കാത്തിരുന്നത് പക്ഷേ, അശുഭകരമായ നാളുകളായിരുന്നു. ഒരുമിച്ച് ജീവിതം തുടങ്ങിയെങ്കിലും ഭർത്താവിന്‍റെ അലസത വലിയ പ്രശ്നമായി മുന്നിലെത്തിയപ്പോൾ ജീവിതത്തിന്റെ താളം പിഴയ്ക്കാൻ തുടങ്ങി. എങ്കിലും തോറ്റുകൊടുക്കാൻ ഭാരതി തയാറല്ലായിരുന്നു.

അങ്ങനെ 2011 ൽ ആദ്യമായി യുവതി ദുബായിലെത്തി. ആദ്യ ഒരു വർഷം ഒരു ഹോട്ടലിൽ ജോലി ചെയ്തു. പിറ്റേ വർഷം നാട്ടിലേയ്ക്ക് മടങ്ങി. പക്ഷേ വിധിയുടെ വിളയാട്ടം തുടർന്നു. ആദ്യകുട്ടിക്ക് ജന്മം നൽകിയ ശേഷം കുറച്ചു കാലം എങ്ങനെയെല്ലാമോ നാട്ടിൽ പിടിച്ചു നിന്നു. ഭർത്താവ് ഉത്തരവാദിത്തമേറ്റെടുക്കാൻ തയാറാകാതെ വന്നപ്പോൾ, 2017ൽ വീണ്ടും ഭാരതി ദുബായിലേയ്ക്ക് തിരിച്ചുവന്നു. വീട്ടുജോലിക്കാരിയായി കഴിയവെയാണ് ജെറീനാ ബീഗമെന്ന സ്വന്തം നാട്ടുകാരിയെ പരിചയപ്പെടുന്നത്. ഇരുവരും ഉറ്റ കൂട്ടുകാരികളാകാൻ ഏറെ നാളുകൾ വേണ്ടിവന്നില്ല.

ദേവേഷ്

2019 വരെ പലയിടങ്ങളിൽ ജോലി ചെയ്ത ഭാരതി ചെറിയ സമ്പാദ്യവുമായി സമാധാനം നിറഞ്ഞ ജീവിതം സ്വപ്നം കണ്ട് നാട്ടിലേയ്ക്ക് മടങ്ങി. പക്ഷേ മുന്‍പത്തേക്കാളും കഷ്ടപ്പാടും ദുരിതവുമായിരുന്നു അവരെ കാത്തിരുന്നത്. ഈ സമയത്തെല്ലാം ജെറീനയുടെ ആശ്വാസ വാക്കുകളായിരുന്നു സങ്കടങ്ങളകറ്റിയത്. അതിനിടയിലാണ് ദേവേഷിന്റെ ജനനം. പിന്നീട് ഇൗ വർഷം മാർച്ചിൽ കൈക്കുഞ്ഞുമായി ഭാരതി ദുബായിലെത്തി. ഇനിയുളള കാലം മക്കൾക്കു വേണ്ടി മാത്രം ജീവിക്കുകയാണ് തന്റെ ലക്ഷ്യമെന്ന് ഭാരതി ഇടയ്ക്കിടെ പറയുമായിരുന്നുവെന്ന് ജെറീന ദുഃഖമടക്കാനാകാതെ പറയുന്നു.

ആശുപത്രി മുറ്റത്ത് ദുഃഖാർത്തയായി...



പ്രവാസ ജീവിതം പ്രതീക്ഷയോടെ മുന്നോട്ടുപോകുമ്പോഴായിരുന്നു കോവി‍ഡ് വില്ലനായെത്തിയത്. ദുബായ് റാഷിദ് ആശുപത്രിയിൽ ഭാരതിയെ പ്രവേശിപ്പിച്ച ദിവസം മുതൽ ദേവേഷ് ജെറീനയ്ക്കൊപ്പമായിരുന്നു. കുഞ്ഞിനെയുമെടുത്ത് പ്രാർഥനയോടെ ആശുപത്രി മുറ്റത്ത് തിരിച്ചുവരവ് കാത്തിരുന്നു, ഇൗ കൂട്ടുകാരി. അമ്മ മരണത്തോട് മല്ലടിക്കുന്നതറിയാതെ ദേവേഷ് ജെറീനയുടെ കൈകളിലിരുന്ന് നിഷ്കളങ്കമായി ചിരിച്ചു. അമ്മയെവിടെന്നുളള ചോദ്യം ചോദിക്കാനുളള പ്രായമായില്ലെങ്കിലും ആ കുഞ്ഞുകണ്ണുകൾ ഇടയ്ക്ക് ഭാരതിയെ തിരയുന്നത് വേദനയോടെ കാണാറുണ്ടായിരുന്നെന്ന് ജെറീന പറയുന്നു.

പ്രതിസന്ധികളേറെയുണ്ടായിട്ടും ജീവിതത്തോട് പൊരുതി നിന്നിരുന്ന ഭാരതി, കൊറോണ വൈറസിനെ തോൽപ്പിച്ച് ആശുപത്രിയിൽ നിന്ന് പുഞ്ചിരിയോടെ ഇറങ്ങിവരുമെന്ന് തന്നെയായിരുന്നു അവസാന നിമിഷം വരെ ജെറീന ഉറച്ചുവിശ്വസിച്ചിരുന്നത്. പക്ഷേ തോറ്റത് കൊറോണയായിരുന്നില്ല, ഭാരതിയായിരുന്നു.



സാമൂഹിക പ്രവർത്തകർ തുണയായി



പിന്നീട് എന്തുചെയ്യണമെന്നറിയാതെ നിന്ന ജെറീനയോട് ദുബായിലെ സാമൂഹിക പ്രവർത്തകരായ നാസറിനെയും മുഹമ്മദിനെയും ബന്ധപ്പെടാൻ പരിചയക്കാർ നിർദേശിച്ചു. ജാതിയുടെയും മതത്തിന്റെയും വേലിക്കെട്ടുകൾക്കപ്പുറത്ത് മനുഷ്യ സ്നേഹത്തിന്റെ വലിയ പാഠം പകർന്നു കൂടപ്പിറപ്പിനെപോലെ വർഷങ്ങളായി ഒരുമിച്ചുണ്ടായിരുന്ന ഭാരതിയെ അവസാനമായി യാത്രയയക്കാൻ ജെറീനയും നാസറും മുഹമ്മദും മുന്നിൽ നിന്നു. എല്ലാത്തിനും മൂകസാക്ഷിയായി ദേവേഷും. കൊറോണ വൈറസ് പലവിധത്തിൽ നമ്മെ തകർക്കാൻ ശ്രമിച്ചാലും ജാതിക്കും മതത്തിനും ദേശത്തിനും അതീതമായി ഒറ്റക്കെട്ടായി മനുഷ്യരുണ്ട് എന്നതാണ് ഈ കാലം നമ്മളെ പഠിപ്പിക്കുന്നതെന്ന് നാസർ പറയുന്നു.

സാമൂഹിക പ്രവർത്തകരായ നാസറും മുഹമ്മദും.

ദേവേഷിനെ നമ്മൾ ചേർത്തുപിടിക്കണം



ഇപ്പോഴും ദേവേഷിന് തനിക്ക് നഷ്ടപ്പെട്ടതിന്റെ ആഴം മനസ്സിലായിട്ടില്ല. ഈ കുഞ്ഞിന് നാമോരുത്തരും ഇനി ബന്ധുക്കളാവണം. ഈ പുഞ്ചിരി വാടാതിരിക്കാൻ സുമനസ്സുകൾ മുന്നോട്ട് വന്നേ മതിയാവൂ. പ്രവാസമണ്ണിൽ ദേവേഷ് ഒറ്റപ്പെടരുതെന്ന് ഒാരോ പ്രവാസി ഇന്ത്യക്കാരനും ഉറപ്പിക്കണം. പ്രതിസന്ധികളിൽ തളരാതെ പിടിച്ചു നിന്ന ഒരമ്മ ബാക്കിവച്ചു പോയ സ്നേഹവും കരുതലും ആവോളം നൽകാൻ ജെറീന തയാറാണ്. പക്ഷേ, ഒരു കൈത്താങ്ങ് ഇവർക്കും ആവശ്യമാണ്.

