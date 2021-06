മസ്‌കത്ത്∙ ഒമാനില്‍ 24 മണിക്കൂറിനിടെ 2,142 പേര്‍ക്കു കൂടി കോവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ചു. രാജ്യത്ത് ആകെ കോവിഡ് കേസുകള്‍ 240,708 ആയി. 26 കോവിഡ് മരണവും രാജ്യത്ത് റിപ്പോര്‍ട്ട് ചെയ്തു. ഇതോടെ ആകെ മരണ സംഖ്യ 2,591 ആയി. പുതിയതായി 744 പേര്‍ കോവിഡിനെ അതിജീവിച്ചു. 2,12,808 പേര്‍ക്കാണ് ഇതിനോടകം രോഗം ഭേദമായത്. 88.4 ശതമാനമാണ് രോഗമുക്തി നിരക്ക്. 1,282 പേര്‍ നിലവില്‍ രാജ്യത്ത് ആശുപത്രികളില്‍ ചികിത്സയില്‍ കഴിയുന്നുണ്ട്. ഇതില്‍ 383 പേര്‍ തീവ്രപരിചരണ വിഭാഗത്തിലാണ്.

English Summary: Twenty Six new Covid 19 death cases reported in Oman