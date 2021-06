ദുബായ് ഡ്യൂട്ടി ഫ്രീ: മലയാളി വ്യവസായിക്ക് ഏഴു കോടിയിലേറെ രൂപ സമ്മാനം

ദുബായ്∙ മലയാളി വ്യവസായി ഏബ്രഹാം ജോയി(60)ക്ക് ദുബായ് ഡ്യൂട്ടി ഫ്രീ മില്ലെനിയം മില്ല്യനെയർ ആൻഡ് ഫൈനസ്റ്റ് സർപ്രൈസ് പ്രമോഷനിൽ ഏഴു കോടിയിലേറെ രൂപ(10 ലക്ഷം യുഎസ് ഡോളർ) സമ്മാനം ലഭിച്ചു. മേയ് 27ന് ഒാൺലൈൻ വഴിയെടുത്ത 1031 നമ്പർ ടിക്കറ്റിനാണു സമ്മാനം ലഭിച്ചത്.



ദുബായിൽ 2 ട്രേഡിങ് കമ്പനികളുടെ ഉടമയായ ഏബ്രഹാം ജോയി കഴിഞ്ഞ 35 വർഷമായി ഇവിടെ ബിസിനസ് നടത്തുന്നു. 15 വർഷമായി നറുക്കെടുപ്പിൽ പങ്കെടുക്കാറുണ്ടെന്നും ഇൗ വലിയ വിജയത്തിൽ ഏറെ സന്തോഷമുണ്ടെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. ബിസിനസ് കൂടുതൽ സജീവമാക്കാനും ജീവകാരുണ്യ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കും സമ്മാനത്തുക ചെലവഴിക്കാനാണു തീരുമാനം. 1999 ൽ ആരംഭിച്ചതു മുതൽ ഈ നറുക്കെടുപ്പിൽ സമ്മാനം നേടുന്ന 180–ാമത്തെ ഇന്ത്യക്കാരനാണ് ഏബ്രഹാം ജോയി.

ഇതോടൊപ്പം നടന്ന മറ്റു നറുക്കെടുപ്പുകളിൽ ഇന്ത്യക്കാരനായ സഞ്ജയ് അൻസാനിക്ക് ആഡംബര ബൈക്ക് സമ്മാനം ലഭിച്ചു.

