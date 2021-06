കോവിഡ്: ഹൈടെക് സ്കാനർ കൂടുതൽ ഇടങ്ങളിലേക്ക്

അബുദാബി ∙ പൊതുസ്ഥലങ്ങളിൽ കോവിഡ് ബാധിതരെ കണ്ടെത്താൻ ഹൈടെക് സ്കാനറുകൾ. നിശ്ചിത അകലത്തിൽ തന്നെ രോഗബാധിതരെ കണ്ടെത്താനാകും. ഉടൻ ഫലമറിയാനുമാകും എന്നതാണ് പ്രത്യേകത.

യാസ് ഐലൻഡിലും മുസഫയിലെ വിവിധ മേഖലകളിലും പരീക്ഷണാടിസ്ഥാനത്തിൽ സ്ഥാപിച്ച സ്കാനറുകൾ വിജയമായതോടെ കൂടുതൽ ഇലിടങ്ങളിൽ വിന്യസിക്കാനാണ് ആരോഗ്യവകുപ്പ് അധികൃതരുടെ തീരുമാനം.പ്രത്യേക പരിശോധനകൾ നടത്താതെ രോഗബാധിതരെ കണ്ടെത്താനും വേഗത്തിൽ തുടർനടപടി സ്വീകരിക്കാനും ഇതു സഹായകമാകും. രോഗസാധ്യതയുള്ളവരെ ശരീരോഷ്മാവ് പരിശോധിച്ചു കണ്ടെത്തുന്നതിനേക്കാൾ ഏറെ മികച്ചതാണിത്.

English Summary : Abu Dhabi launches new scanners to detect potential covid cases for entry to public places