സൗദിയിൽ മലയാളി കുത്തേറ്റു മരിച്ച സംഭവം: പ്രതിയെന്നു സംശയിക്കുന്ന ഘാന സ്വദേശിയും മരിച്ചു

അൽ ഹസ∙ ഒരേ കമ്പനിയിലെ ജോലിക്കാർ തമ്മിലുണ്ടായ വാക്കു തർക്കത്തെ തുടർന്നുണ്ടായ കത്തിക്കുത്തിൽ മലയാളി യുവാവ് കൊല്ലപ്പെട്ട സംഭവത്തിൽ പ്രതിയെന്നു കരുതപ്പെടുന്ന ഘാന സ്വദേശിയും മരിച്ചു. കഴുത്തിനേറ്റ സാരമായ മുറിവോടെ അതീവ ഗുരുതരാവസ്ഥയിൽ ചികിത്സയിൽ കഴിയുകയായിരുന്നു. കൊല്ലം മൈലക്കാട് ഇത്തിക്കര സ്വദേശി സീതാ മന്ദിരത്തിൽ സനൽ (35) ആണ് ഇന്നലെ ഉച്ചയ്ക്കു കൊല്ലപ്പെട്ട മലയാളി.



പ്രമുഖ പാൽ വിതരണ കമ്പനിയിലെ സെയിൽസ് വാഹനത്തിൽ ജോലിക്കാരായിരുന്നു ഇരുവരും. ഇവർ തമ്മിലുണ്ടായ തർക്കം കത്തിക്കുത്തിൽ കലാശിക്കുകയായിരുന്നു. കിഴക്കൻ പ്രവിശ്യയിലെ അൽ ഹസയിൽ ജബൽ ശഅബക്കടുത്ത് ബുധനാഴ്‍ച ഉച്ചയോടെയായിരുന്നു സംഭവം. വിവാഹസ്വപ്‌നാവുമായി നാട്ടിലേക്കു മടങ്ങാനിരിക്കെയാണ് ദാരുണമായ രീതിയിൽ സനൽ കത്തിക്ക് ഇരയായത്. ഒരു വർഷം മുൻപു മാത്രം അൽ ഹസയിലെ ബ്രാഞ്ചിൽ ജോലിക്കെത്തിയ ഘാന സ്വദേശി പൊതുവെ പരുക്കൻ പ്രകൃതക്കാരനായിരുന്നെന്ന് സനലിന്റെ സുഹൃത്തുക്കൾ പറയുന്നു. നിവൃത്തികേടു കൊണ്ടാണ് ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ കൂടെ ജോലിക്ക് പോകുന്നതെന്നും സനൽ പങ്കുവെച്ചിരുന്നു. ഇദ്ദേഹത്തെ അധികാരമാരും കൂടെ കൂട്ടാറില്ലെന്നാണ് അറിവ്. ശഅബയിലെ ഒരു കടയിൽ പാൽ വിതരണത്തിന് എത്തിയപ്പോഴും ഇവർ തമ്മിൽ തർക്കം നടന്നിരുന്നതായി ദൃസാക്ഷികൾ പറയുന്നു.

ഈ തർക്കം മുർച്‍ഛിച്ചതാകാം ഇരുവരെയും കത്തിക്കുത്തിലേക്കു നയിച്ചത്. കൈയിൽ അനുഭവപ്പെട്ട വേദന കാരണം തുടർ ചികിത്സക്കായി ദീർഘകാലത്തെ അവധി ലഭിക്കാത്തതിനാൽ നിലവിലെ ജോലി ഉപേക്ഷിച്ച് പോകാനിരുന്നതായിരുന്നു സനൽ എന്നാണു കൂട്ടുകാർ പറയുന്നത്. നിരവധി സാമൂഹിക സഹായ പ്രവർത്തനങ്ങളിലും പങ്കാളിയായിരുന്നു സനൽ. പത്തു വർഷമായി അൽ ഹ‍സയിലുണ്ട്. അച്‍ഛൻ നഷ്‍ടപ്പെട്ട ശേഷം സനലായിരുന്നു അമ്മക്കും ഏക സഹോദരിക്കും ആശ്രയം. ഒന്നര വർഷം മുൻപു വിവാഹത്തിനായി നാട്ടിലേക്ക് പോയെങ്കിലും നടന്നില്ല. പിതാവ്: പരേതനായ സദാനന്ദൻ. അമ്മ: സീതമ്മ. മൃതദേഹം നാട്ടിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകാനുള്ള നടപടിക്രമങ്ങൾ പുരോഗമിക്കുന്നു.

English Summary: The accused who stabbed a Malayalee in Saudi also died